HOĆE LI OSTATI?

Sky: Luka Modrić postavio je Milanu tri uvjeta za ostanak...

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić je u Milan stigao nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, s kojim je ispisao povijest i osvojio šest trofeja Lige prvaka. Najtrofejniji je igrač u povijesti "kraljevskog kluba"

Luka Modrić (40) je jedan od najboljih igrača Milana, koji se bori za plasman u Ligu prvaka iduće sezone. Stigao je u "crveno-crne" prošlog ljeta i potpisao ugovor na godinu dana, uz mogućnost produljenja za još jednu. Hrvat je Milanu postavio tri uvjeta za ostanak, prenosi Calciomercato koji prenosi Sky. 

1) Plasman u Ligu prvaka

Dugo se Milan držao uz bok Interu u borbi za vrh ljestvice u Serie A, ali u drugom dijelu sezone je ipak malo izgubio korak. Trenutačno je Milan treća momčad lige s tri boda više od četvrtog Juventusa, dok petoplasirani Como ima pet bodova manje. Modrić iduće sezone želi nastupati u najjačem klupskom natjecanju, kojeg je s Real Madridom osvojio čak šest puta. 

2) Ostanak Maxa Allegrija

Iskusni talijanski stručnjak i hrvatski veznjak u sjajnim su odnosima i Modrić želi da Allegri ostane na klupi i iduće sezone. Ipak, Allegri je jedan od kandidata za preuzimanje talijanske reprezentacije, a bilo bi zanimljivo vidjeti bi li u slučaju Allegrijevog odlaska Modrić želio ostati u Milanu.

3) Pojačanja 

Modrić želi da uprava Milana pojača momčad uoči iduće sezone. Ljeto pred milanskim gigantom moglo bi biti vrlo važno, pogotovo ako se Milan vrati u Ligu prvaka. Osvajač Zlatne lopte za 2018. godinu traži od Milana građenje konkurentne momčadi koja bi se mogla boriti za trofeje i izdržati igranje u više natjecanja. 

