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Slaven Bilić dolazi na Sport Fest

Piše Luka Tunjić,
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Slaven Bilić dolazi na Sport Fest
Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Kao izbornik Hrvatske odveo je reprezentaciju do četvrtfinala Europskog prvenstva 2008. godine, a potom uspješno vodio neke od najvećih klubova

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Jedan od najuspješnijih hrvatskih nogometnih stručnjaka i novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić, glavno je ime konferencije koja će se održati 15. i 16. listopada u sklopu ovogodišnjeg izdanja Sport Festa u Poreču. U trenutku kada ga očekuje jedan od najvećih izazova karijere, slaganje nove reprezentacije i priprema za nadolazeće kvalifikacijske cikluse, Bilić će s publikom podijeliti svoja promišljanja o sportskoj izvrsnosti, liderstvu, stvaranju pobjedničke momčadi i vrijednostima koje čine razliku na najvišoj razini sporta.  Govorit će i o aktualnim sportskim temama, izazovima modernog nogometa te budućnosti sporta i s njim povezanih industrija. 

Tijekom bogate karijere Slaven Bilić ostavio je dubok trag u europskom i svjetskom nogometu. Kao izbornik Hrvatske odveo je reprezentaciju do četvrtfinala Europskog prvenstva 2008. godine, a potom uspješno vodio neke od najvećih klubova, među kojima su Bešiktaš, West Ham United, Lokomotiv Moskva, Beijing Guoan, Watford, West Bromwich Albion i Al Fateh.

U svakoj sredini ostavio je prepoznatljiv pečat kao trener koji jednaku važnost pridaje taktici, karakteru, međuljudskim odnosima i razvoju liderskih kvaliteta, zbog čega će njegovo izlaganje na Sport Festu biti prilika za jedinstven uvid u način razmišljanja jednog od najcjenjenijih hrvatskih nogometnih stručnjaka. 

Središnji dio programa čini velika konferencija s osam panela i predavanja posvećenih sportskom menadžmentu, vodstvu, marketingu, zdravlju i tehnologiji, na kojima će vodeći domaći i međunarodni stručnjaci predstaviti trendove i rješenja koja oblikuju budućnost sporta. 

U dva dinamična dana konferencijskog programa Sport Festa na jednom će se mjestu okupiti vodeći stručnjaci iz svijeta sporta, poslovanja i inovacija. Sudionike očekuju inspirativna predavanja renomiranih domaćih i međunarodnih govornika iz područja sportskog menadžmenta, marketinga, organizacije događanja i sponzorstava, kao i panel rasprave i radionice usmjerene na razmjenu iskustava, razvoj liderskih vještina i poticanje novih ideja.

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