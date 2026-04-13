Slaven Bilić je zbog Dalića neodlučan oko dolaska u Ganu!?

Otto Addo nedavno je šokantno smijenjen s uloge izbornika ganske nogometne reprezentacije. Brojna se imena spominju kao moguće zamjene, prošli se tjedan pisalo o tome kako je bivši svjetski prvak Joachim Low blizu klupe afričke reprezentacije, a nedavno je isplivalo i ime bivšeg izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Slavena Bilića (57).

Podsjetimo, Gana će 27. lipnja odmjeriti snage s Hrvatskom u posljednjoj utakmici grupne faze. Susret će se odigrati u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom vremenu, a upravo bi Bilić mogao voditi Ganu protiv ''vatrenih''. Međutim, Sportske novosti pišu kako veliku ulogu u svemu ovome igra sadašnji izbornik 'vatrenih', Zlatko Dalić. Isti izvor navodi kako je Bilić glavni favorit za preuzimanje Hrvatske ako Dalić "podigne sidro" nakon Mundijala u Sjevernoj Americi, ali to se, jasno, još uvijek ne zna.

Prema lokalnim medijima, Uz Bilića, u igri su još Carlos Queiroz (73), bivši izbornik Portugala i Irana, Kwesi Appiah (65), koji je Ganu već vodio od 2017. do 2020. godine, te aktualni izbornik Malija Tom Saintfiet (53). Ganski nogometni savez razmatra kratkoročni ugovor od četiri mjeseca, samo za trajanje Svjetskog prvenstva, a dugoročna uloga navodno je već namijenjena Francuzu Hervéu Renardu (57), sadašnjem izborniku Saudijske Arabije. Pregovore komplicira financijska strana, ponuda od oko 42.000 eura prema izvještajima nije dovoljna za kandidate koji su na popisu.

Bilić je bez angažmana od 2024. godine, kada je napustio saudijski Al-Fateh. Hrvatsku je vodio od 2006. do 2012., a u karijeri je najdulje radio u West Ham Unitedu. Hrvatska i Gana u istoj su skupini Mundijala, s Engleskom i Panamom. Međusobnu utakmicu igraju 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom vremenu, a nije isključeno da Ganu tada predvodi upravo bivši izbornik 'Vatrenih'.