VELIKI USPJEH

Slaven se pohvalio: Njihov talent na Dalićevom pretpozivu!

Piše Zdravko Barišić,
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Slaven Belupo nikada u svojoj povijesti nije imao hrvatskog reprezentativca, a Adriano Jagušić je na dobrom putu da to postane

Koprivnica ima velikog razloga za slavlje! Slaven Belupo je na svom Instagram profilu objavio vijest kako je njihov ponajbolji igrač Adriano Jagušić (20) završio na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića za utakmice u studenome protiv Farskih Otoka i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo! Nikada do sada igrač Slaven Belupa nije nastupio za 'vatrene'. 

- Malo je reći da smo ponosni, no sve ovo radom si i zaslužio, jer kao što smo već zaključili, rođen si za velike stvari! - poručio je Slaven svom igraču.

Ova vijest predstavlja krunu karijere za Jagušića, koji je do sada upisao 57 nastupa za Slaven Belupo i zabio 11 golova uz devet asistencija, a prošao je sve mlade hrvatske reprezentacije, uključujući i U21 selekciju, čiji je danas član. Poziv u A vrstu ogroman je ponos i za "Farmaceute", klub s bogatom povijesti koja seže sve do 1912. godine.

Poziv dolazi u ključnom dijelu sezone za Slaven Belupo, koji se nakon nedavnih utakmica protiv Varaždina i Rijeke priprema za važne dvoboje s Hajdukom i Lokomotivom. Nema sumnje da će ovaj Jagušićev uspjeh biti ogroman poticaj za cijelu momčad.

