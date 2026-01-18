Obavijesti

Sport

Komentari 0
NETIPIČNA GESTA

Slavio sa Celtom protiv Dinama, a nakon uvreda lakira nokte!?

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Slavio sa Celtom protiv Dinama, a nakon uvreda lakira nokte!?
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Celta Vigo pobijedila je u ponedjeljak Sevillu 1-0 pogotkom Marcosa Alonsa na samom kraju utakmice, a susret su zasjenile uvrede upućene napadaču Celte Borji Iglesiasu. Navijači kluba iz Viga dali su mu podršku

Admiral

Celta Vigo na Balaídosu u nedjelju od 18.30 sati igra utakmicu 20. kola La Lige protiv Rayo Vallecana. Napadač Celte Borja Iglesias (33) bio je na meti navijača Seville nakon pobjede protiv kluba iz Andaluzije prošlog ponedjeljka. Pogodak odluke zabio je Marcos Alonso s bijele točke u 88. minuti susreta, a jedna od uvreda upućena Borji nakon utakmice, uz mnoštvo homofobnih, bila je da si "nalakira nokte".

Nakon mnoštva uvreda Celtina navijačka skupina Carcamäns da Arousa odlučila je pokrenuti na društvenim mrežama pokret lakiranja noktiju u podršku Borji Iglesiasu. Ostali navijači kluba iz Viga podržat će pokret, kao i sami napadač prvoligaša. Cilj navijača je pokazati kako u domu Celte nema prostora za homofobiju, a pokretu će se pridružiti i Španjolčevi suigrači.

Napadač je vrlo aktivan na društvenim mrežama, a pogotovo na Tik Toku gdje često objavljuje videozapise na kojima opisuje svoju jutarnju rutinu sa ženom Marijom Valero. Na spomenutoj platformi ima gotovo pola milijuna pratitelja.

@pandachurches

Coutfits . 2

♬ sonido original - Borja Iglesias Quintás

Iglesias za Celtu igra od 2024. godine i do sada je nastupio 67 puta, zabio 22 gola i za pet ih asistirao. Klub ga je otkupio od Real Betisa 2025. za dva milijuna eura. Ugovor sa Celtom ima do 2027., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura. Aktualni je reprezentativac Španjolske za koju je do sad nastupio pet puta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026