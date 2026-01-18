Slavio sa Celtom protiv Dinama, a nakon uvreda lakira nokte!?

Celta Vigo na Balaídosu u nedjelju od 18.30 sati igra utakmicu 20. kola La Lige protiv Rayo Vallecana. Napadač Celte Borja Iglesias (33) bio je na meti navijača Seville nakon pobjede protiv kluba iz Andaluzije prošlog ponedjeljka. Pogodak odluke zabio je Marcos Alonso s bijele točke u 88. minuti susreta, a jedna od uvreda upućena Borji nakon utakmice, uz mnoštvo homofobnih, bila je da si "nalakira nokte".

Nakon mnoštva uvreda Celtina navijačka skupina Carcamäns da Arousa odlučila je pokrenuti na društvenim mrežama pokret lakiranja noktiju u podršku Borji Iglesiasu. Ostali navijači kluba iz Viga podržat će pokret, kao i sami napadač prvoligaša. Cilj navijača je pokazati kako u domu Celte nema prostora za homofobiju, a pokretu će se pridružiti i Španjolčevi suigrači.

Napadač je vrlo aktivan na društvenim mrežama, a pogotovo na Tik Toku gdje često objavljuje videozapise na kojima opisuje svoju jutarnju rutinu sa ženom Marijom Valero. Na spomenutoj platformi ima gotovo pola milijuna pratitelja.

Iglesias za Celtu igra od 2024. godine i do sada je nastupio 67 puta, zabio 22 gola i za pet ih asistirao. Klub ga je otkupio od Real Betisa 2025. za dva milijuna eura. Ugovor sa Celtom ima do 2027., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na tri milijuna eura. Aktualni je reprezentativac Španjolske za koju je do sad nastupio pet puta.