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Foto: Goran Stanzl/Pixsell
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Slavko Goluža o izborničkoj klupi i srčanom udaru: 'Tog dana sjetio sam se Sarača...'

Piše Željko Rukavina,

Legendarni rukometaš u veljači je imao srčani udar tijekom utakmice, i to na petu godišnjicu smrti svog prijatelja Zlatka Saračevića: ‘Nisam mogao ni zamisliti da će se to i meni dogoditi’

Koliko je danas sport stresan potvrđuje sve veći broj sportaša, a posebno trenera, koji su zbog golemog pritiska imali ozbiljnih zdravstvenih problema. Jedan od onih koji je s trenerske klupe, prije posljednjeg sučevog zvižduka, bio prisiljen preseliti se u bolnički krevet jest i Slavko Goluža (54), veliko ime hrvatskog rukometa i jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša.

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