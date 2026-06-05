Slavko Goluža o izborničkoj klupi i srčanom udaru: 'Tog dana sjetio sam se Sarača...'
Legendarni rukometaš u veljači je imao srčani udar tijekom utakmice, i to na petu godišnjicu smrti svog prijatelja Zlatka Saračevića: ‘Nisam mogao ni zamisliti da će se to i meni dogoditi’
Koliko je danas sport stresan potvrđuje sve veći broj sportaša, a posebno trenera, koji su zbog golemog pritiska imali ozbiljnih zdravstvenih problema. Jedan od onih koji je s trenerske klupe, prije posljednjeg sučevog zvižduka, bio prisiljen preseliti se u bolnički krevet jest i Slavko Goluža (54), veliko ime hrvatskog rukometa i jedan od najtrofejnijih hrvatskih sportaša.