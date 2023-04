Slavna gimnastičarka: Operirala sam grudi s 19 godina. Majka je pala na koljena i pitala zašto...

Ruskinja Jana Kudrjavceva (25) brzo je ostvarila sportske snove. S 15 godina postala je svjetska prvakinja u gimnastici u višeboju, a iduće godine obranila je svjetsku krunu. Do punoljetnosti je ostvarila skoro sve u gimnastici, a već 2016. otišla je u sportsku mirovinu s nepunih 20 godina zbog ozljede noge.

Kudrjavceva se nakon povlačenja iz sporta udala za hokejaša Dimitrija Kugriševa, s kojim ima dvoje djece. Bivša gimnastičarka otkrila je da u mirovini žali što je s 18 godina 'otišla pod nož' i povećala grudi.

- Otišla sam kod plastičnog kirurga čim sam okončala sportsku karijeru. Sad shvaćam da to uopće nije bilo potrebno, ali tada sam imala komplekse zbog malih grudi - rekla je Kudrjavceva.

Bila je zadovoljna, ali...

Dodala je da je neko vrijeme bila zadovoljna s promjenama na tijelu.

- Napunila sam taman 19 godina kada sam odlučila operirati grudi. Mislila sam da ću tako riješiti moje komplekse. Tako je i bilo neko vrijeme, ali onda sam shvatila da to nije najvažnije u životu - poručila je mlađim djevojkama.

Roditelji ju nisu podržali u transformaciji.

- Bili su protiv toga. Tada sam živjela u St. Peterburgu, a točno se sjećam kako mi je nekoliko dana poslije operacije u goste došla majka. Poslije operacije morala sam nositi posebni korzet, bila sam pogrbljena - prisjetila se Kudrjavceva i dodala...

- Pitala me što mi je s leđima, što se desilo. Priznala sam što sam učinila, a mama je pala na koljena i pitala me zašto sam to učinila.

Jana je uz grudi operirala i usne.

