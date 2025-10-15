Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: TALENTIRANA BRITTNEY

Slavna UFC ring djevojka nakon nesreće promijenila je profesiju

Tijekom 16 godina duge karijere, postala je svojevrsna ambasadorica sporta, osobito u ranim danima kada još nije bilo ženskih borkinja. Danas je umjetnica i snima sadržaj za pratitelje
Slavna UFC ring djevojka nakon nesreće promijenila je profesiju
Gotovo dva desetljeća bila je jedno od najprepoznatljivijih lica UFC-a, omiljena ring djevojka koju su obožavatelji diljem svijeta pet puta proglasili najboljom. No Brittney Palmer (38) puno je više od ikone oktogona. | Foto: Instagram
1/55
Gotovo dva desetljeća bila je jedno od najprepoznatljivijih lica UFC-a, omiljena ring djevojka koju su obožavatelji diljem svijeta pet puta proglasili najboljom. No Brittney Palmer (38) puno je više od ikone oktogona. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025