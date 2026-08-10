Slavni paraolimpijac brutalno je ubio djevojku, evo gdje je sad. Ponovno ljubi. 'Dio je obitelji...'

Nekoć globalna sportska ikona, osvajač šest paraolimpijskih zlatnih medalja i prvi natjecatelj s dvostrukom amputacijom na Olimpijskim igrama, Oscar Pistorius danas živi pritajenim životom. Otkako je u siječnju 2024. uvjetno pušten na slobodu nakon odsluženih devet godina zatvora zbog ubojstva djevojke Reeve Steenkamp, rijetko se pojavljuje u javnosti. Boravi u strogo čuvanoj vili, povremeno posjećuje crkvu i sudjeluje u sportskim natjecanjima.

Život unutar tvrđave

Vila u Pretoriji koju Pistorius zove domom nosi ime "Bateleur", po vrsti afričkog orla koji se obrušava na savane i močvare Nacionalnog parka Kruger. Smještena u bogatom predgrađu Waterkloof, pripada njegovom ujaku Arnoldu. Unutar njezinih zidina najpoznatiji paraolimpijac u povijesti živjet će barem do 2029. godine, pod strogim uvjetima uvjetnog otpusta nakon izlaska iz popravnog centra Atteridgeville.

Waterkloof odaje dojam mediteranskog mjesta zbog bujnih bugenvilija i blijedih zidova. Ipak, riječ je o surovom zdanju sa stražarskom kućicom u kojoj u svako doba dana stoji barem jedan zaštitar. Velebna kuća, u kojoj je Pistorius odrastao od 15. godine nakon majčine smrti, postala je njegov novi, pozlaćeni kavez.

Foto: Profimedia

Život iza visokih zidina, s privatnim osiguranjem na svakom uglu, psima čuvarima i nadzornim kamerama, nije puno drugačiji od onog u zatvoru. Ironično, Pistorius je sada ograničen na kretanje unutar četvrti Waterkloof, baš kao i njegovi susjedi koji se zbog straha od kriminala rijetko udaljavaju od domova.

Duh iz Waterkloofa

Unatoč povučenom životu, detalji o Pistoriusovoj novoj svakodnevici polako izlaze na vidjelo. Mještani ga opisuju kao duha koji je "nestao s lica Zemlje", piše Daily Mail. Prema njihovim riječima, zaposlio se u tvrtki za tonsko inženjerstvo, iako mu, kako kažu, nijedna velika kompanija ne bi prišla. U rijetkim izlascima, viđaju ga u lokalnom kafiću kako naručuje doručak, a veću pažnju od njega privlači njegova minijaturna pudlica Maggie, koja mu je stalna pratnja.

‌- On je poput duha. Nestao je s lica Zemlje i većina ljudi je sretna što je tako.

Iako mu je profesionalna sportska karijera gotova, Pistorius nije odustao od natjecanja. Bio je na lokalnom terenu za padel, a počeo se prijavljivati i na Ironman natjecanja pod lažnim imenom. Prošle godine je na 113 kilometara dugoj biciklističkoj utrci u Durbanu završio na 55. mjestu u ukupnom poretku i treći u kategoriji osoba s tjelesnim oštećenjem.

Foto: Michael Fragoeiro/REUTERS

Potraga za iskupljenjem i nova ljubav

Veliku ulogu u njegovom novom životu igra religija. Nakon izlaska iz zatvora, Pistorius je viđen kako obavlja domarske poslove u Nizozemskoj reformiranoj crkvi, tradicionalnoj afrikanerskoj instituciji koju je pohađao s obitelji. No, posljednjih mjeseci pronašao je novi duhovni dom. Pridružio se protestantskom pokretu "3ci" na periferiji grada. Tamo dolazi s novom djevojkom, Ritom Greyling, za koju mnogi kažu da nevjerojatno podsjeća na Reevu.

Nova crkva potpuna je suprotnost konzervativnom okruženju iz kojeg potječe. Okuplja mlade ljude, a mise više nalikuju na rock koncerte sa stroboskopima, gitarama i bubnjevima. Ondje je Pistorius, čini se, pronašao prihvaćanje.

‌- Oscar je ovdje dio volonterske skupine. Uvijek pomaže oko parkiranja i posluživanja kave. On je dio naše zajednice - rekao je jedan član crkve. Drugi dodaje:

‌- Svi smo griješili, svi smo radili stvari kojih se sramimo. Njemu je oprošteno. On je sada dio obitelji.

Sjena koja ne blijedi

No, dok Pistorius gradi novi život okružen novom zajednicom, sjena kobne noći na Valentinovo 2013. i dalje je prisutna. On i dalje tvrdi da je pucao kroz zatvorena vrata kupaonice misleći da je unutra provalnik, a ne Reeva. Tužiteljstvo je tvrdilo da je to učinio namjerno nakon svađe.

Za obitelj Steenkamp, njegov izlazak na slobodu nije donio mir. Reevin otac Barry umro je u rujnu 2023., shrvan tugom. Godinu dana prije smrti susreo se s ubojicom svoje kćeri u sklopu programa resocijalizacije. Nadao se da će Pistorius konačno priznati istinu.

Foto: POOL New

‌- Rekao sam Oscaru izravno da je namjerno upucao moju kćer, a on je to zanijekao. Držao se svoje priče da je mislio da je provalnik. Nakon svih ovih godina još uvijek čekamo da prizna da je to učinio u bijesu. To je sve što smo željeli. Gubio sam vrijeme. On je ubojica - rekao je Barry za Daily Mail.

Patnja obitelji nije završila Reevinom smrću. Njezina majka June, iscrpljena sudskim troškovima koji su ih gotovo bankrotirali, nedavno je doživjela težak moždani udar. Kada su Pistoriusa pustili na uvjetnu slobodu, ona je u ime obitelji postavila pitanje koje ostaje bez odgovora.

‌- Je li pravda za Reevu zadovoljena? Je li Oscar odslužio dovoljno vremena? Nikada ne može biti pravde ako se vaša voljena osoba nikada ne vrati, i nikakva količina odsluženog vremena neće vratiti Reevu. Mi, koji ostajemo, služimo doživotnu kaznu.

*uz korištenje AI-ja