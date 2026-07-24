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FOTO: 'VATRENI' SE ŽENI

Slavonka postaje gospođa Fruk: 'Ne izlazimo ni kuhamo previše'

Toni Fruk dan nakon gola za Rijeku ženi se za Karlu Bobić: plaža, dijamant i poruka koja je zaludjela navijače. Uz nogometni trofej, slavi i životnu pobjedu
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Slavonka postaje gospođa Fruk: 'Ne izlazimo ni kuhamo previše'
Toni Fruk, jedan od ključnih igrača Rijeke i jedno od najvećih osvježenja domaće nogometne scene, proživljava dane za pamćenje. Nakon što je zabio gol za rušenje Derry Cityja u Europi, ovaj petak se ženi za dugogodišnju djevojku Karlu Bobić. | Foto: HNK Rijeka
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Toni Fruk, jedan od ključnih igrača Rijeke i jedno od najvećih osvježenja domaće nogometne scene, proživljava dane za pamćenje. Nakon što je zabio gol za rušenje Derry Cityja u Europi, ovaj petak se ženi za dugogodišnju djevojku Karlu Bobić. | Foto: HNK Rijeka
Komentari 3

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