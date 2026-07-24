Slavonka postaje gospođa Fruk: 'Ne izlazimo ni kuhamo previše'

Toni Fruk dan nakon gola za Rijeku ženi se za Karlu Bobić: plaža, dijamant i poruka koja je zaludjela navijače. Uz nogometni trofej, slavi i životnu pobjedu
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Toni Fruk, jedan od ključnih igrača Rijeke i jedno od najvećih osvježenja domaće nogometne scene, proživljava dane za pamćenje. Nakon što je zabio gol za rušenje Derry Cityja u Europi, ovaj petak se ženi za dugogodišnju djevojku Karlu Bobić.
| Foto: HNK Rijeka
Toni Fruk, jedan od ključnih igrača Rijeke i jedno od najvećih osvježenja domaće nogometne scene, proživljava dane za pamćenje. Nakon što je zabio gol za rušenje Derry Cityja u Europi, ovaj petak se ženi za dugogodišnju djevojku Karlu Bobić. |
Foto: HNK Rijeka
Toni Fruk, jedan od ključnih igrača Rijeke i jedno od najvećih osvježenja domaće nogometne scene, proživljava dane za pamćenje. Nakon što je zabio gol za rušenje Derry Cityja u Europi, ovaj petak se ženi za dugogodišnju djevojku Karlu Bobić.
| Foto: HNK Rijeka
Foto Instagram
Lani ju je zaprosio na ljetovanju u Grčkoj, a sretnu je vijest podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama, otkrivši djelić svijeta koji inače čuva od znatiželjnih pogleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Romantične zaruke pale su na plaži, a Karla je ponosno pokazala dijamantni prsten. Uz seriju fotografija, Fruk je objavio i duhovit opis u nogometnom žargonu: "Trostruka kruna je osigurana", čime je jasno dao do znanja da je uz uspjehe na terenu osvojio i onaj najvažniji, životni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Karla, koja je također iz našičkog kraja, godinama je njegova najveća i najtiša podrška. Iako se ne eksponira u medijima i svoj Instagram profil drži zatvorenim, redovito ga je bodrila s tribina Rujevice. Mnogi su je primijetili nakon jedne od ključnih utakmica prvenstva, kada je u njegovu dresu s njim proslavila pobjedu. Njihova veza traje već nekoliko godina, a sada su je odlučili okruniti brakom.
| Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Foto Sanjin Strukic/Pixsell
Iako je Fruk jedan od najtraženijih hrvatskih nogometaša, život koji vodi s Karlom nema mnogo veze s glamurom koji se često veže uz nogometne zvijezde. Par živi u Rešetarima, a njihovu svakodnevicu najbolje je opisao sam nogometaš u jednom od rijetkih intervjua u kojima je govorio o privatnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- S djevojkom Karlom, Našičankom s kojom sam u vezi nekoliko godina, živim u Rešetarima i to jednom mirnim, staloženim životom. Nema vam tu previše izlazaka, posebno ne večernjih, pokoja kava u Rijeci, Kastvu ili Srdočima. Za moju prehranu zadužen je prema točnim uputama klub tako da vam nema ni nekog velikog kuhanja kod nas doma - otkrio je svojedobno za Novi list.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ova izjava savršeno oslikava njihov odnos, temeljen na jednostavnim trenucima i zajedničkom vremenu daleko od reflektora. Koliko paze na privatnost, govori i podatak da je prije objave zaruka, jedina Karlina fotografija koju je Fruk podijelio bila ona s dočeka Nove godine u Londonu. Upravo zbog te samozatajnosti, mnogi Karlu smatraju jednom od najdiskretnijih zaručnica na domaćoj sportskoj sceni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Čvrstu povezanost s tlom i realnošću Fruk ponajprije zahvaljuje svojoj obitelji, koja ga, kako sam kaže, drži prizemljenim i sprječava da se uzvisi. Zato, kad dođe u Našice, zna cijepati drva, a prvi ozbiljniji novac uložio je u instalaciju plinskog grijanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada nije na nogometnom terenu ili s obitelji u Slavoniji, Toni Fruk pronalazi opuštanje u drugim sportovima i aktivnostima. Veliki je zaljubljenik u more, a ta ga je strast nedavno potaknula da ispuni dugogodišnju želju i položi ispit za voditelja brodice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- S obzirom na to da su u Rijeci ti ispiti uvijek kad su i naše utakmice, polagao sam i položio ispit u Krku. Nagovorio me na to naš stanodavac koji posjeduje svoje plovilo, vodio nas je na more i dogodila se moja želja da i sam upravljam brodicom - pojasnio je Fruk.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U slobodno vrijeme, osim plovidbe, rado zaigra tenis i sve popularniji padel, a također je i strastveni pratitelj natjecanja u Formuli 1, isprobao je i WRC automobil tijekom relija u Hrvatskoj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovi hobiji otkrivaju svestranu osobu koja uspješno pronalazi ravnotežu između strogih profesionalnih obaveza i privatnih užitaka, gradeći život koji je bogat i ispunjen i izvan nogometnih stadiona i svjetala reflektora. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram