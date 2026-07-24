Slavonka postaje gospođa Fruk: 'Ne izlazimo ni kuhamo previše'

Karla, koja je također iz našičkog kraja, godinama je njegova najveća i najtiša podrška. Iako se ne eksponira u medijima i svoj Instagram profil drži zatvorenim, redovito ga je bodrila s tribina Rujevice. Mnogi su je primijetili nakon jedne od ključnih utakmica prvenstva, kada je u njegovu dresu s njim proslavila pobjedu. Njihova veza traje već nekoliko godina, a sada su je odlučili okruniti brakom. | Foto: Sanjin Strukic/Pixsell