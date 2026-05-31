BORBA U RUJNU?

Slijedi još jedan spektakl Sepa u Zagrebu protiv Bilića? Forgač: Ako se obojica slažu, bit će meč

Piše Issa Kralj,
Slijedi još jedan spektakl Sepa u Zagrebu protiv Bilića? Forgač: Ako se obojica slažu, bit će meč
Što veći mečevi, što jača imena, što jače priredbe, to je meni bolje. Ja ne biram protivnike, sve može. Ja sam otvoren za sve - rekao je Sep

Nakon senzacije hrvatskog borca Hrvoja Sepa koji je u beogradskoj areni imao svoj debi u MMA-ju te u prvoj rundi tehničkim nokautom zaustavio Vasu Bakočevića postavlja se pitanje koji je sljedeći potez hrvatskog borca. 

Nakon borbe u sklopu FNC 31 spektakla oglasio se i organizator događaja Dražen Forgač kojemu je predloženo da se Sep bori protiv Ante Bilića

Bilić je poznat obožavateljima FNC-a, a domaća publika najviše ga je zapamtila nakon nastupa na FNC 30 spektaklu u Zadru gdje je protiv Petra Ražova odradio pet rundi čistog bare knuckle rata. 

- Što veći mečevi, što jača imena, što jače priredbe, to je meni bolje. Ja ne biram protivnike, sve može. Ja sam otvoren za sve - rekao je Sep nakon borbe, a prenosi Fight Site.

Forgač je otkrio kako je Bilić tražio borbu u Areni Zagreb gdje će se FNC održati u rujnu.

- Bilić je tražio meč u Areni Zagreb, koju posjećujemo ponovno u devetom mjesecu. Ako se Sep slaže, i ako se Bilić složi - imamo meč!

