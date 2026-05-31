Slijedi još jedan spektakl Sepa u Zagrebu protiv Bilića? Forgač: Ako se obojica slažu, bit će meč

Nakon senzacije hrvatskog borca Hrvoja Sepa koji je u beogradskoj areni imao svoj debi u MMA-ju te u prvoj rundi tehničkim nokautom zaustavio Vasu Bakočevića postavlja se pitanje koji je sljedeći potez hrvatskog borca.

Nakon borbe u sklopu FNC 31 spektakla oglasio se i organizator događaja Dražen Forgač kojemu je predloženo da se Sep bori protiv Ante Bilića.

Bilić je poznat obožavateljima FNC-a, a domaća publika najviše ga je zapamtila nakon nastupa na FNC 30 spektaklu u Zadru gdje je protiv Petra Ražova odradio pet rundi čistog bare knuckle rata.

- Što veći mečevi, što jača imena, što jače priredbe, to je meni bolje. Ja ne biram protivnike, sve može. Ja sam otvoren za sve - rekao je Sep nakon borbe, a prenosi Fight Site.

Forgač je otkrio kako je Bilić tražio borbu u Areni Zagreb gdje će se FNC održati u rujnu.

- Bilić je tražio meč u Areni Zagreb, koju posjećujemo ponovno u devetom mjesecu. Ako se Sep slaže, i ako se Bilić složi - imamo meč!