Slijedi velika promjena pravila u nogometu: Evo što će značiti plavi karton, stiže iduće sezone

Ako će to napraviti na najvišoj razini, plavi karton na nogometnim terenima bit će najveća promjena još od žutih i crvenih kartona od 1970. godine. Fifa je u testnoj fazi i istraživanju još mjesec dana, do 2. ožujka, a to će napraviti na nižim razinama.

Još prije nekog vremena se s to uvelo u nižim rangovima švedskog i velškog nogometa, a rezultati su zadovoljavajući. No, krovna svjetska nogometna organizacija upozorava da će polako uvoditi promjene. Mnogi igrači protestiraju na sudačke odluke, a to se želi smanjiti.

Foto: PROFIMEDIA

Kaznilo bi se - plavim kartonom, odnosno poslalo igrače na 10-minutno hlađenje. Također, to bi se pokazivalo onima koji su između žutog i crvenog kartona. Također, dva plava kartona rezultirala bi crvenim kartonom. Tu bi se uključili i 'profesionalni prekršaji' koji će rezultirati plavim kartonom.

Sve bi to trebalo biti testirano iduće sezone u FA Kupu, a Aleksandar Čeferin istaknuo je da pravilo ipak nećemo gledati u novoj sezoni Lige prvaka čiji se format mijenja.