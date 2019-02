Sljedeći Hrvat u NBA ligi: Uzor mi je Kukoč, a najdraži Lakersi

Luka Šamanić trebao bi postati sljedeći hrvatski NBA igrač! Mladi košarkaš sa zagrebačke Malešnice prije mjesec dana je tek napunio 19 godina, a trenutačno rastura u dresu slovenske Olimpije.

No tamo je došao tek ovo ljeto, a prije toga juniorski staž odradio je u moćnoj Barceloni.

- U Barcelonu sam otišao zbog jače konkurencije. U Hrvatskoj smo sa Zagrebom imali savršenu kadetsku sezonu, pobijedili smo sve utakmice, a bilo ih je preko 20, pa sam se odlučio na odlazak. Mislim da je to bila dobra odluka, valjda je, vidjet ćemo kasnije. Prvu godinu tamo sam igrao malo manje, a u drugoj sam bio među trojicom glavnih igrača uz Crnogorce Pavlu Titića i Nikolu Žižića – započeo je Luka, koji je s košarkom krenuo tek kada je imao 11 godina, a dotad je, pogađate, trenirao nogomet iako mu je otac bivši profesionalni košarkaš Marko Šamanić, koji mu je sada i jedan od glavnih savjetnika.

Ugovor s Barcelonom naposljetku je istekao, i u trenutku kada je postao slobodan igrač povratak u Hrvatsku mnogima se činio izvjesnim. Ipak, iako se vratio bliže rodnom kraju, to nije bilo u Hrvatsku nego je 210 centimetara visoka četvorka u svibnju potpisala za ljubljansku Petrol Olimpiju.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Odlučio sam se vratiti da steknem neko igračko iskustvo. Financijska ponuda Barcelone bila bi jača, ali ovdje imam više minuta. S financijske strane možda je lošije, ipak je Barcelona veći klub, ali novac nije najbitniji – objasnio je Šamanić, kojeg su htjeli i Cibona i Cedevita:

- Smatrao sam da ću najbolju priliku imati u Olimpiji.

A nije ni čudo... Pa u Olimpiji igra NBA ritmom! Slovensko prvenstvo, Liga prvaka, ABA liga... Kad se sve zbroji, ljubljanski klub je ove sezone već odigrao preko pedeset utakmica! Putuje se s utakmice na utakmicu, a kroz siječanj je u jednom trenutku na rasporedu bilo čak osam utakmica u desetak dana... Usprkos tomu, u početku Šamanić i nije previše igrao:

Foto: FIBA

- Došao sam u kolovozu, nakon teškog Europskog prvenstva do 18 godina koje sam dobro odigrao i došao sam s velikim očekivanjima, ali ipak je to seniorska košarka, radi se o razini iznad i to te malo spusti na zemlju. Kao neka pljuska koja te razbudi. Listopad i studeni bili su malo teži, a u prosincu je zapravo sve počelo ići kako treba – rekao je Šamanić, kojeg je Dražen Anzulović stavio na uži popis za preostale kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

No Šamanić je morao otkazati, propisano mu je mirovanje zbog bolova u donjem dijelu leđa.

Iako neće igrati, samo stavljanje na popis potvrda je da dobro radi. Usprkos lošim timskim rezultatima, Luka je u pet od posljednjih šest utakmica bio dvoznamenkast, a ovu jednu - 'jednoznamenkastu' utakmicu imao je devet poena uz sedam skokova. Sredio je Bešiktaš s 19 poena, a puno je problema s njim imao i belgijski Oostende.

Situacija nije drukčija ni u regionalnom prvenstvu. Protiv Zadra je u prosincu uništavao dalmatinski klub u najbitnijim trenutcima utakmice, protiv euroligaša Budućnosti punio je statistiku u poenima, skokovima, pa i asistencijama, a prošlog tjedna je Igokei zabio 18 poena i bio najbolji igrač momčadi. No to ništa nije bilo neočekivano!

- U početku je bilo teže, no znao sam da će se otvoriti prilika, a mislim da mogu i podići igru na razinu više. Moje dobre utakmice više nisu slučajnost, to je postala više nekakva konstanta - rekao je Luka, koji u slobodno vrijeme kojega zbog tempa utakmica najviše voljeti opustiti se uz PlayStation gdje uglavnom igra sportske igrice, Fifu i NBA 2K.

Sljedeći veliki korak, međutim, trebao bi mu biti odlazak na NBA draft:

- Ništa nije sigurno, no ako ne bude neke veće ozljede i ostanem zdrav, trebao bih ići.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako ga američki stručnjaci najesen nisu vidjeli u prvoj rundi gdje su ga prije dolaska u Olimpiju vidjele sve projekcije, Luka se prema uglednom ESPN-u tamo ponovno vratio.

- Mislim da sam sada realno između 20. i 25 mjesta, no ne pratim previše te procjene, to bi mi samo skretalo pažnju s trenutačno bitnijih stvari, sezona još traje - rekao je Luka koji bi najviše volio zaigrati za bivšu momčad Ivice Zupca, Los Angeles Lakerse:

- Od malena pratim Lakerse, godinama sam gledao Kobea Bryanta pa su mi zbog toga oni najdraži. Ipak, najbitnije mi je samo doći u NBA ligu i izboriti se za mjesto u momčadi, koja god ona bila.

A iako se u NBA ligi sada nalazi šest Hrvata, Luka je od igrača preko bare u najvećem kontaktu s - Latvijcem!

Foto: Soobum Im

- S hrvatskim igračima se baš i ne čujem, no puno sam u kontaktu s Rodionsom Kurucsom, skupa smo igrali u Barceloni, a on je sada u Brooklyn Netsima - objasnio je 19-godišnjak pa otkrio koji su mu igrački uzori:

- Od Hrvata to je Toni Kukoč. NBA? Tamo su mi najdraži Kevin Durant i Anthony Davis. Vidim sličnosti između sebe i Davisa, igramo istu poziciju, imamo i šut, no volimo igrati leđima prema košu.

Zanimljivo je kako je Šamaniću najdraža momčad Lakersi, a upravo tamo je Davis otkrio da bi volio nastaviti svoju karijeru... Tko zna, možda se sve poklopi! No zasad nije ni sigurno hoće li hrvatski talent uopće ići preko bare sljedeće sezone:

- Na ljeto ću se spremati u Los Angelesu, no odluku o tome gdje ću igrati sljedeće sezone donijet ću sa svojom obitelji kad vidim je li uopće sam draftan i tko me draftao. Nekim igračima se ostanak u Europi isplati jer nisu igrali dovoljno seniorske košarke, ali ja igram pregršt utakmica ove sezone tako da već imam dovoljno seniorskog iskustva. Ipak, vidjet ćemo što će se dogoditi.