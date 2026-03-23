Bio je u Dinamu, pa mu slomili nogu i onda je postao atletski rekorder: Stalno pratim rođaka!

Virovitičanin Marino Bloudek (26) ostvario je uspjeh karijere. U nedjelju, 22. ožujka, nastupao je u finalu utrke na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu i osvojio peto mjesto. Bloudek je veći dio utrke proveo na petoj poziciji, a u jednom trenutku pao je čak na šesto mjesto. No u završnici je pokazao snagu, ubrzao i odličnim finišem preskočio jednog suparnika. Ciljem je prošao u vremenu 1:45,31, svega 12 stotinki sporije od svog osobnog i hrvatskog rekorda. Po povratku u Hrvatsku, u zagrebačkoj zračnoj luci u ponedjeljak, prijatelji i bivši kolege iz atletskog kluba dočekali su ga s ovacijama i čestitkama.

- Bez obzira na to sto smo tek u četiri ujutro krenuli na put i vozili se dugo, ovakav doček koji sam dobio danas, dao mi je veću motivaciju i želju da ponovim ovako nešto. Poslije Tokija prošle godine, kada sam bio 13., nisam imao ovakav doček, ali ovo mi je odskočna daska za moju karijeru, vidim da me ljudi zapravo prate. Iznimno mi je drago što su se ljudi okupili u ovako velikom broju - opisao je Bloudek za 24sata.

Bloudek je ovim plasmanom u finale ispisao hrvatsku povijest u ovoj disciplini. Time je zaokružio izvrsnu dvoransku sezonu u kojoj je srušio balkanski rekord na 800 metara te postavio tri nova državna rekorda, na 800, 1500 i 4x800 metara. Nakon kratkog odmora već kreće s pripremama za novo Europsko atletsko prvenstvo u Birminghamu na otvorenom u kolovozu.

Zamalo je Marino odabrao potpuno drugačiji sportski put. Kao mlad, bio je talentirani nogometaš koji je nastupao za mlađe kategorije Dinama, a na svoje kampove zvao ga je i londonski Arsenal. No suparnik mu je grubim startom slomio nogu i tako zauvijek zatvorio vrata nogometne karijere. Upravo tada profesor tjelesnog odgoja Zlatko Tot, nekadašnji ravnatelj virovitičke osnovne škole, pozvao ga je da pokuša s atletikom. Marino je prihvatio i ostatak je povijest.

- Zapravo sam krenuo s nogometom i nisam bio talent, nego veliki radnik. Puno sam trenirao s ocem, radili smo dosta i na koordinaciji. Kad smo počeli zajedno trenirati, počeo sam dobivati pozive za neke turnire i klubove. Bio sam na pripremama s Dinamom mjesec dana i sudjelovao na turniru gdje smo osvojili zlato - skromno se prisjetio Bloudek.

Zanimljivo je da atletika nije jedina veza njegove obitelji s velikim sportom. Rođak njegova oca Sandro (40) radi kao pomoćni trener u Dinamu, klubu za koji je i sam kao mlad sanjao da će jednog dana zaigrati.

- Dosta se susrećemo i uvijek se pozdravimo i ispričamo. Pratim njegove i Dinamove rezultate, a i on mene podržava. Mi smo mala sportska obitelj, dosad i dosta uspješna - objasnio je.

Zlatnu medalju, samo sedam mjeseci nakon što je postao profesionalac, osvojio je 17-godišnji Amerikanac Cooper Lutkenhaus (1:44,24), postavši tako najmlađi pobjednik u muškoj utrci bilo koje discipline na svjetskim prvenstvima, u dvorani ili na otvorenom. Bloudek, kao i brojni drugi, oduševio se mladim Amerikancem.

- Nemam riječi stvarno, momak se pojavio prošle godine na državnom prvenstvu gdje je bio u top tri. S tim rezultatom se plasirao u Tokio. Tamo se nije pokazao, ali razumijem ga, mlad je i imao je puno natjecanja na fakultetu. Zato se sad pokazao u stvarno najboljem svijetlu, izniman je talent i nadam se da će pomaknuti granice, ali isto tako se nadam da ćemo i mi svi za njime - rekao je.

Bloudek tek ulazi u svoje najbolje sportske godine, a već sada ima karijeru o kojoj drugi samo sanjaju.