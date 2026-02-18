Slomljena Zrinka je zaplakala: 'Slušala sam glupe savjete...'

Zrinka Ljutić završila je na 26. mjestu u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama. Imala je startni broj 11, prva vožnja nije bila najbolja te je završila kao 16. u poretku. Trebao joj je sjajan rezultatu drugom laufu, ali ju je koštala velika greška te je na kraju završila daleko od borbe za medalje. U razgovoru za RTL svladale su je emocije.

- Teško je, sve u svemu jako loša sezona, ali uvijek postoji nada. Dala sam sve od sebe da se pripremim za ZOI, ali nisam bila ni blizu. Razočarana sam, ali više na cijelu sezonu, a ovo je još samo jedan rezultat sličan takvoj sezoni - rekla je Zrinka pa dodala:

- Razočarana sam na neke odluke koje su bile donesene i glupe savjete koje sam slušala za sebe i svoj tim. Ali sada je prekasno i to sam trebala prije prepoznati. Sada mogu čekati kraj sezone jer nije realno da se nešto drastično promijeni. Možda počnem bolje skijati u nastavku, ali sezona je izgubljena.

Zrinka je prije Igara otpustila servisera skija na intervenciju direktora reprezentacije Vedrana Pavleka.

Dotaknula se Mikaele Shiffrin koja je pobijedila u slalomu i do dominantno. Amerikanka je imala čak sekundu i pol prednosti nad srebrnom Camille Rast. To je njeno drugo olimpijsko zlato i veliki povratak na olimpijsku scenu nakon što je podbacila u Pekingu, kada je ostala bez i jedne medalje.

- Ona je pokazatelj da nije put uvijek lagan, popločen i prema gore. Drago mi je da je pobijedila, dominantna je i najbolja skijašica i drago mi je da su se za nekoga posložile stvari kako trebaju biti - zaključila je.