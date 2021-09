Da nije bilo sjajnog Ivice Ivušića, pa onda i majstorije Marcela Brozovića, Slovaci su se vrlo lako mogli radovati u subotu navečer. Međutim, izgubili su prvu utakmicu u kvalifikacijama za SP 2022. godine, Brozovićeva volejčina rastužila je cijeli stadion u Bratislavi.

- Mislim da je ovo bila najbolja naša utakmica otkad sam ja izbornik - rekao je izbornik Slovačke Štefan Tarkovič.

- Nismo osvojili ni bod, ali zaslužili smo sva tri. Bili smo bolji od Hrvata. Presudila je na kraju individualna kvaliteta Brozovića. Međutim, nemam što zamjeriti svojim igračima. Sada imamo veliki imperativ protiv Cipra.

Milan Škriniar bio je vrlo jezgrovit.

- Nedostajalo nam je malo sreće. Hrvatska ima kvalitetnu momčad.

Kapetan Marek Hamšik:

- Bila je to dobra naša predstava za koju su nas, iako smo izgubili, nagradili i navijači. Uložili smo sve za pobjedu, natrčali se i boli nas poraz. No to je nogomet, odlučio je jedan udarac. Definitivno smo zaslužili više.

Slovačka nakon polovice kvalifikacijskog ciklusa ima šest bodova, dok Hrvatska i Rusija dijele prvo mjesto s 10. Slovaci će teško u utrku za prvo mjesto...