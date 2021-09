Čestitam svojim igračima, ali ne na pobjedi, već na borbenosti, energiji, htijenju, nisu odustali ni minute, sekunde i to ih je nagradilo, rekao je Zlatko Dalić u mikrofon Nove TV nakon važna tri boda u Slovačkoj (0-1).

Slovacima je presudio Marcelo Brozović fantastičnim volejem u 86. minuti i sada mirnije dočekujemo Sloveniju u utorak na Poljudu.

- Protivnik je kod kuće bio borben, agresivan, nošen publikom, a nas je sputavao očajan teren i spriječio zadnji pas koji nam je nedostajao. No tri su boda najvažnija - podvukao je Dalić čija je momčad opasno živjela u drugom dijelu prvog poluvremena i na samom kraju utakmice kada je spašavao Ivušić.

- Dogodila se ta jedna kontra pa prekid i oni su se dignuli. Naših prvih 30 minuta bilo je jako dobro, šteta da Čolak nije bolje reagirao u onoj šansi. Pritisak je bio zadnjih pet minuta, cijelu utakmicu nisu nam došli do 16 metara i onda smo se morali spašavati jer smo se bezveze povukli, spasio nas je Ivušić, zato smo mu i dali povjerenje. On je najstandardniji golman HNL-a i ovom je utakmicom kupio svoje mjesto. Junački smo odradili zadnje minute, to je pokazalo koliko je stalo igračima, to je ogroman pomak, a nedostaje nam Luka.

Dalić je napravio čak pet promjena u odnosu na utakmicu s Rusijom. Objašnjenje?

- Potrošili smo se od utakmice i puta, došli smo u Bratislavu u 6 ujutro. Htio sam tri igrača u napadu, da pojačamo agresiju i presing s Čolakom, Ivanušecom i Oršićem, raspodijeliti snage i u nastavku raditi izmjene. Dobro smo sve napravili. Broza je nagradilo, fantastičan gol, 1-0, sretan sam zbog toga - kazao je izbornik kojeg se ne obazire puno na kritike.

- Naporno je ovo sve i stresno, ali mogu pohvaliti svoj stožer koji je još bolji, aktivniji, s Ćorlukom, Olićem, Ladićem. Rekao sam nakon Eura da moramo ispraviti greške. A prisitak, priče i komentari? Ne mogu to zabraniti, mene to ne zanima i ne gledam, gdje bih završio da go gledam? Radim kako najbolje znam.

Slovenija?

- Pozivam sve u Split na Poljud da nas podrže, dečki su to zaslužili kako se bore. Napravili smo lijepu podlogu, dat ćemo sve od sebe da dobijemo i Sloveniju koja je danas teško dobila Maltu. Oni su naši susjedi, bit će to teška utakmica. Moramo vidjeti kako će biti Juranović, Sosa, Kovačić, Vlašić, vjerojatno ćemo napraviti promjene sa svježim igračima. Nadam se da je ovaj ciklus prijelomnica, ako pogledate ekipu, svaki igrač koji je danas igrao, ima formu, utakmice, i to je bilo bitno. Mislim da je ovo super pokazatelj i ako nastavimo ovako, a nema razloga da ne, ne vidim zašto bismo posustali prema Kataru.