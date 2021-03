Nisu se hrvatski reprezentativaci proveli dobro u Ljubljani, gdje su izgubili od Slovenije na početku kvalifikacija za SP 2022., ali ni Slovaci nisu uzeli tri boda na Cipru.

Završilo je 0-0, dok je u našoj skupini H Rusija teže od očekivanog pobijedila Maltu 3-1. Imali su Rusi 2-0 golovima Artema Dzjube i Marija Fernandesa do 35. minute, ali Maltežani su im stvorili probleme smanjivši na 2-1 preko Mbonga u 56.

Taj je rezultat stajao na semaforu do minutu prije kraja, kad je Aleksandr Sobolev zabio za 3-1 i rusko preuzimanje prvog mjesta.

Aktualni svjetski nogometni prvaci Francuzi otvorili su kvalifikacije odigravši 1-1 protiv Ukrajine u dvoboju skupine D.

"Tricolori" su poveli golom Antoine Griezmanna u 19. minuti, a gosti su izjednačili u 57. minuti autogolom Presnela Kimpembea.

U drugom susretu iz ove skupine Bosna i Hercegovina je pod vodstvom novog izbornika Ivajla Peteva odigrala 2-2 na gostovanju u Finskoj. Zanimljivo, sva četiri gola pala su u nastavku. Gosti su poveli, Finska je okrenula rezultat, da bi BiH izvukla bod.

Gosti su poveli u 55. minuti golom Miralema Pjanića. Joronen je Pjaniću obranio jedanaesterac, ali je igrač Barcelone iz popravnog pogodio mrežu Finske. No, domaćin je izjednačio samo tri minute kasnije. Alhou je pucao pogodivši prečku, no lopta se odbila do Pukkija koji ovakve poklone ne propušta. Pukki je u 77. zabio i za 2-1, no Miroslav Stevanović je u 84. izjednačio.

U ovoj skupini je i Kazahstan.

Portugal je u skupini A u susretu koji je zbog epidemioloških razloga igran u Torinu pobijedio Azerbajdžan sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Ruben Neves u 37. minuti.

U drugom susretu Srbija je u Beogradu porazila Irsku 3-2. Gosti su poveli u 18. minuti preko Alana Brownea, no Srbija je okrenula rezultat golovima Dušana Vlahovića (40) i Aleksandra Mitrovića (69, 75), od kojih je prvi bio krasan lob s 25 metara. Irska je u završnici smanjila na 3-2 preko Jamesa Collinsa.

Brončani sa SP-a u Rusiji, Belgijanci krenuli su na put prema Kataru trijumfom protiv Walesa sa 3-1 u susretu E skupine igranom u Leuvenu.

Gosti su poveli u 11. minuti preko Harryja Wilsona, no Belgija je ubrzo okrenula rezultat golovim Kevina De Bruynea (22) i Thorgana Hazard (28). U drugom dijelu za domaćine je zabio i Romelu Lukaku iz jedanaesterca u 73. minuti.

Češka je na gostovanju deklasirala Estoniju sa 6-2. No, Estonija je uoči utakmice ostala bez 10 igrača i izbornika nakon što je jedan od reprezentativaca bio pozitivan na koronavirus. Svi su morali u samoizolaciju, pa je pozvano 10 novih igrača.

"Ranjena" Estonija je povela u 12. minuti golom Rauna Sappinena, no Česi su do poluvremena zabili četiri gola, a strijelci su bili Patrik Schick (18), Antonin Barak (27) i Tomaš Souček (32, 43). U nastavku je Souček zabio i svoj treći gol u 48. minuti, a za goste je zabio i Jakub Jankto (56). Za Estoniju je u 86. smanjio Henri Anier na 2-6.

Norveška je na gostovanju porazila Gibraltar sa 3-0, a strijelci su bili Alexander Sorloth (43) i Kristian Thorstvedt (45). Tu je utakmicu sudio hrvatski sudac Duje Strukan.

Gostujuću pobjedu je ostvarila i Crna Gora protiv Latvije sa 2-1. Za domaćine je zabiio Janis Ikaunieks (40), a rezultat je okrenuo Stevan Jovetić (41, 83).