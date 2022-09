Slovenac zabio spektakularan gol, komentatori u ekstazi: Where are you, Van Basten!

Slovenija je dobila novu nogometnu zvijezdu, a njegovo ime je Benjamin Šeško (19)! Mladić koji je barem na trenutak podsjetio na velikog Marca Van Bastena djelomično ponovivši njegovo remek djelo iz finala Eura 1988. godine.

Slovenija je u šestom kolu Lige nacija remizirala sa Švedskom (1-1) te ju je u izravnom dvoboju za ostanak izbacila iz skupine B Lige nacija, a čudesni Šeško je sve oduševio maestralnim golom. Stojanović je poslao dugu loptu na lijevu stranu šesnaesterca gdje je bio igrač Salzburga. Nije puno filozofirao, lijevom nogom iz prve je opalio po lopti i poslao ju u desne rašlje!

Eruptirala je tribina sa slovenskim navijačima, zapljeskali su i Šveđani, ali u potpunoj ekstazi završili su komentatori slovenskog SportKluba. Euforija, oduševljenje, sve emocije izašle su van. Nisu mogli doći k sebi.

- Joooooooooooooooooooooooooooooooooooj. Ohohohohohohohohoho. Kakva ljepota od gola, kakav volej. Marco Van Basten, where are you. Be-ni Šeš-ko! - vikao je iz sveg glasa komentatorski dvojac koji nije mogao doći k sebi.

Krčili su zvučnici na televizijama, a vrlo moguće je da ih je i sam Šeško čuo. Dok je jedan komentator hvalio Šeška i rekao kako ovo trojica ne bi obranila, drugi je još bio izvan sebe pa je samo vikao:

- Ohohohohohoho.

Video gola pogledajte OVDJE.

Gol koji će obići sve špice, ali i reakcija dvojice komentatora kakva se ne viđa često.

