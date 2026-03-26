Slovenci bijesni na hrvatskog komentatora: 'Nevjerojatno je to što se događalo na televiziji'

Slovenska atletičarka Tina Šutej osvojila je srebrnu medalju u skoku s motkom na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u poljskom Toruńu. Slovenka je skočila 480 centimetrašto je bio drugi najbolji rezultat, ali slovenski mediji tvrde da su nastup njihove atletičarke zasjenio hrvatski komentator.

Slovenski portal Ekipa navode da komentatori HRT-a nisu dovoljno entuzijastično ispratili njezin nastup jer su u tom trenutku imali monolog o hrvatskim atletičarima.

- Bio je potpuno zaokupljen monologom o hrvatskim nastupima i, prije svega, o tome kako je druga predstavnica mogla nastupiti na prvenstvu, ali nije bila tamo zbog problema s trenerom. Nevjerojatno je to što se događalo na hrvatskoj televiziji - piše slovenski portal.

Hrvatski komentator fokusirao se na hrvatsku atletičarku Miju Wild. 19-godišnjakinja je imala mogućnost nastupa na Svjetskom prvenstvu od kojeg je na kraju odustala zbog prisege vojnog roka u Požegi te sukladno dogovoru s trenerom Sašom Šešumom.

- Tina je postala igrač u hrvatskom skandalu, nimalo kriva ni dužna te kao kolateralna šteta u pozadini - pišu slovenski mediji koji smatraju da je takvim komentarima nije vrijeme ni mjesto tijekom nastupa slovenske atletičarke.

Na cijelu situaciju osvrnuo se i trener hrvatske atletičarke koji je na društvenim mrežama objavio poduži status.