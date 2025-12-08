Slovenci htjeli Rijeci preoteti trenera. Njegov odgovor neugodno ih je iznenadio...

Nakon što je Matjaž Kek zaključio drugi mandat po isteku ugovora, Nogometni savez Slovenije (NZS) bacio se u potragu za novim izbornikom. U tišini su radili na popisu kandidata, a kako pišu slovenski mediji, na samom vrhu liste želja našlo se ime koje je itekako poznato i hrvatskoj i slovenskoj nogometnoj javnosti, trener Rijeke Victor Sanchez. Prema informacijama portala Ekipa, koje su se brzo proširile regijom, Španjolcu je već upućen poziv, no njegov odgovor bio je jasan: hvala, ali ne sada.

Iako je predsjednik NZS-a Radenko Mijatović javno poručio da neće žuriti s odlukom, iza kulisa su povučeni konkretni potezi. Prvi "pick" bio je upravo strateg koji je s Kvarnera pokorio Hrvatsku, no čini se da će Slovenci morati potražiti rješenje na nekoj drugoj adresi.

Prema navodima slovenskih izvora bliskih španjolskom stručnjaku, odgovor koji je stigao na adresu saveza bio je istovremeno i potvrdan i negativan. Sanchez je, kako tvrde, načelno zainteresiran za preuzimanje jedne reprezentacije u budućnosti i laska mu poziv Slovenije, ali ne u ovom trenutku. Glavni i jedini razlog je njegov angažman u Rijeci.

Španjolac je, prema istim izvorima, jasno dao do znanja da se na Rujevici osjeća izvanredno kao šef struke aktualnog hrvatskog prvaka i osvajača Kupa. Njegova misija vezana je isključivo uz Rijeku, s kojom ima čvrst ugovor do ljeta 2027. godine. Projekt koji je započeo 3. rujna ove godine vidi kao dugoročan i potpuno je posvećen obvezama u klubu, s kojim želi obraniti dvostruku krunu i ostvariti novi iskorak u Europi. Svaki drugi angažman, pa tako i onaj izbornički, u ovom trenutku za njega ne dolazi u obzir.

Interes Slovenije za Sanchezom nimalo ne čudi. Prije dolaska u Hrvatsku, Španjolac je ostavio dubok trag upravo u njihovom nogometu. Prošle sezone vodio je ljubljansku Olimpiju do naslova prvaka, demonstriravši pobjednički mentalitet i taktičku zrelost. Upravo ga je ta uspješna epizoda preporučila kao idealnog nasljednika Matjaža Keka.

Zanimljivo, dok je još radio u Olimpiji, Sanchez je javno govorio kako bi volio ostati u Sloveniji, što je čelnicima saveza vjerojatno dalo dodatnu nadu da bi ga mogli privoljeti na klupu reprezentacije. Ipak, projekt na Rujevici pokazao se dovoljno primamljivim da napusti "deželu", a sada i da, barem zasad, odgodi povratak u ulozi nacionalnog heroja.

Ovakav rasplet uklapa se u ranije izjave predsjednika NZS-a Radenka Mijatovića, koji je naglasio da savez neće srljati s odlukom. Njegove riječi sada dobivaju na težini i sugeriraju da su možda spremni i pričekati pravu priliku.

- Isteklo je jedno razdoblje koje je bilo uspješno. Sada je pred nama razdoblje u kojem će trebati razborito izabrati novog izbornika koji bi donio novi zagon. Imamo dovoljno vremena, prve natjecateljske utakmice su tek na jesen - poručio je Mijatović.

U međuvremenu, kao jedan od kandidata spominje se i drugi Španjolac, Albert Riera, koji radi sjajan posao na klupi Celja. No, Riera navodno ima jedan neobičan uvjet, volio bi preuzeti reprezentaciju, ali istovremeno zadržati i klupski posao, što je praksa koju savezi rijetko odobravaju.