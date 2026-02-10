Obavijesti

Sport

Komentari 0
SUSJEDI SLAVE

Slovenci pomeli konkurenciju u skijaškim skokovima mješovitih ekipa. Novi uspjeh obitelji Prevc

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Slovenci pomeli konkurenciju u skijaškim skokovima mješovitih ekipa. Novi uspjeh obitelji Prevc
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Za Laniška i Domena Prevca ova medalja je prva olimpijska u njihovoj kolekciji medalja. Domen Prevc tako je postao četvrti član obitelji Prevc koji je osvojio olimpijsku medalju

Admiral

Slovenska ekipa Nika Vodan, Anže Lanišek, te Nika i Domen Prevc osvojili su zlatnu medalju u skijaškim skokovima mješovitih ekipa na Olimpijskim igrama u Predazzu.Slovenija je tako obranila olimpijski naslov iz Pekinga gdje je ova disciplina imala premijeru.

Prije četiri godine u Pekingu su slavili Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Iz te ekipe u Predazzu je nastupila jedino Nika Križan, koja se u međuvremenu udala promijenivši prezime u Vodan.

Slovenski kvarter je nakon prve serije imao 9.7 bodova prednosti ispred Japana, te 16.1 bod prednosti ispred Norveške. Na koncu je Slovenija pobijedila sa 1069.2 boda, Norveška, za koju su nastupali Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marisu Lindvik se probila na drugo mjesto sa 30.9 bodova zaostatka, dok je japanska ekipa (Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikaido) bila treća sa 1034 bodova.

Ski Jumping - Mixed Team
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Nika Vodan je pekinškoj zlatnoj medalji iz mixa, te bronci u pojedinačnoj konkurenciji, sada dodala još jednu zlatnu medalju, dok je Nika Prevc svom pojedinačnom srebru na prvom natjecanju u Predazzu dodala toliko željeno zlato.

Za Laniška i Domena Prevca ova medalja je prva olimpijska u njihovoj kolekciji medalja. Domen Prevc tako je postao četvrti član obitelji Prevc koji je osvojio olimpijsku medalju.

Obitelj Prevca sada ima ukupno čak osam olimpijskih medalja - Peter je osvojio zlato, dva srebra i broncu, Nika zlato i srebro, Domen zlato, a Cene srebro.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nakon dosta odlazaka, Slaven vraća sjajnog igrača potpuno besplatno...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira
ZLATNA OLIMPIJKA

FOTO Jutta je čudo! Evo kako izgleda kad iz kombinezona uskoči u bikini. I tada dominira

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. Kad se skine u bikini, zapali internet

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026