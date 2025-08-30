Slovenci: 'Rijeku preuzima španjolski trener koji ju je lani deklasirao 5-0 s Olimpijom?'

Radomir Đalović više nije siguran na klupi Rijeke nakon dva uzastopna poraza. Hrvatski prvak izgubio je od Varaždina 1-2 na Rujevici u 4. kolu HNL-a, a potom i teško stradao od PAOK-a u uzvratu playoffa Europske lige (5-0). Već se počelo spekulirati i o tome tko bi mogao naslijediti na klupi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Živio je u baraci i sanjao igrati za Zvezdu pa postao legenda Rijeke. Tko je Radomir Đalović? | Video: 24sata Video

Jedan od glavnih kandidata jest Španjolac Victor Sanchez, piše slovenski Sport Klub. Zanimljivo, radi se o treneru koji je vodio Olimpiju kad je s 5-0 deklasirala Rijeku u playoffu Konferencijske lige prošle godine.

Iako je upravo Đalović osvojio dvostruku krunu s Rijekom prošle sezone i izborio Konferencijsku ligu, loši rezultati na početku sezone i promjena vlasničke strukture mogli bi voditi do promjene na klupi.

Što se tiče Sancheza, on je navodno u pregovorima i s Mariborom, ali i Rijeka je ozbiljno zainteresirana, navode Slovenci.