Slovenci: 'Rijeku preuzima španjolski trener koji ju je lani deklasirao 5-0 s Olimpijom?'
Radomir Đalović više nije siguran na klupi Rijeke nakon dva uzastopna poraza. Hrvatski prvak izgubio je od Varaždina 1-2 na Rujevici u 4. kolu HNL-a, a potom i teško stradao od PAOK-a u uzvratu playoffa Europske lige (5-0). Već se počelo spekulirati i o tome tko bi mogao naslijediti na klupi.
Jedan od glavnih kandidata jest Španjolac Victor Sanchez, piše slovenski Sport Klub. Zanimljivo, radi se o treneru koji je vodio Olimpiju kad je s 5-0 deklasirala Rijeku u playoffu Konferencijske lige prošle godine.
Iako je upravo Đalović osvojio dvostruku krunu s Rijekom prošle sezone i izborio Konferencijsku ligu, loši rezultati na početku sezone i promjena vlasničke strukture mogli bi voditi do promjene na klupi.
Što se tiče Sancheza, on je navodno u pregovorima i s Mariborom, ali i Rijeka je ozbiljno zainteresirana, navode Slovenci.
