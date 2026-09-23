Slovenci se raduju: 'Oteli smo Hrvatskoj super talenta, sina bivšeg nogometaša Hajduka'

Vrlo često neki nogometaš hrvatskih korijena rođen u inozemstvu na kraju završi kao član hrvatske nogometne reprezentacije. Primjera je mnogo od Ivana Rakitića, Luke Sučića do Igora Matanovića. No, ovaj put Slovenija je Hrvatskoj i Austriji preotela velikog talenta. Piše o tome slovenski portal Ekipa koji je objavio da je Slovenija Hrvatskoj ukrala super talenta, sina nekadašnjeg nogometaša Hajduka i Maribora, Dejana Mezge.

Riječ je o Niki Mezgi članu, slovenske U-17 reprezentacije, a imao je priliku igrati za Hrvatsku i Austriju. Slovenci se raduju tome da je odabrao baš njihovu reprezentaciju. Zasluge pripisuju Goranu Cvijanoviću, izborniku U-17 reprezentacije. Niko Mezga član je austrijskog Sturma, a njegov je otac za Hajduk igrao od ljeta 2014. do ljeta 2015. godine i nije ostavio značajan trag. Došao je i otišao bez odštete, a za 'bile' je zabio tri gola u 26 nastupa.

Inače, Čakovčanin je najveći trag ostavio u Mariboru za kojeg je odigrao 232 utakmice i zabio 59 golova.