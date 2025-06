Rijeka ne staje s pojačanjima! Ndockyt i službeno na Rujevici

Rijeka polako počinje dovoditi nova lica na Rujevicu. U srijedu je stigla prva meta, kapetan Litve Justas Lasickas (27), a uskoro bi na Rujevici trebali vidjeti i Antu Mateja Jurića (22) te Merveila Ndockyta (26). Slovenski mediji pišu da je Olimpija bacila oko na Ndockyta, ali to je bila samo glasina jer je Kongoanac potpisao za Rijeku. Ndockyt se u ponedjeljak pojavio na početku priprema s Goricom, no bilo je to samo kako bi se pozdravio s momčadi.

Kako je pisao slovenski Planet Nogomet, ljubljanska Olimpija uključila se u utrku za kongoanskog nogometaša. Gorica se oprostila od Ndockyta i on će zasigurno tražiti novi klub, a sada se, navodno, za to ponudila i Olimpija. Kongoanac je u Gorici, u kojoj je od 2022. godine, bio jedan od stožernih igrača i u Rijeci u njemu vide idealno pojačanje u veznom redu. Sada je to i potvrđeno te se Olimpija nije uspjela umiješati, ako je uopće to i htjela.

"Hoće li ga potpisati? Iznenadimo se", napisao je slovenski portal koji je dodao da je Olimpija već ponudila ugovor Kongoancu.

Također, Rijeka i Olimpija htjele su u svoje redove dovesti i još jednog igrača Gorice, Adriona Pajazitija, ali će on najvjerojatnije put Splita. Momčad iz Ljubljane očito jako voli kvariti dan Riječanima, jer, podsjetimo, Olimpija je prošle godine izbacila Rijeku iz Europe, a sada bi im se mogla uplesti i u transfere. Ipak, ovaj dan im kvariti neće jer je Ndockyt službeno predstavljen na Rujevici.