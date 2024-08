Slovenija prvi put u povijesti u polufinalu Olimpijskih igara

U nokaut fazi Olimpijskih igara u Parizu potvrdilo se kako je Hrvatska bila u "skupini smrti". Naime, od četiri momčadi koje su iz naše skupine A prošle u drugu fazu natjecanja, tri su prošle u polufinale.

Španjolska je u jutarnjem terminu pobijedila Egipat nakon drame u produžecima. U 60 odigranih minuta rezultat je bio 25-25, da bi u konačnici Španjolci nakon dva produžetka od po pet minuta slavili s 29-28. Aleix Gomez s devet golova i stopostotnu realizaciju bio je najefikasniji kod Španjolske, Ian Tarrafeta je dodao šet, dok su Yahia Elderaa s osam i Seif Elderaa sa šet pogodaka bili najefikasniji kod Egipta, no nisu pogađali kada je bilo najvažnije.

Njemačka, koju je na Igrama jedino Hrvatska pobijedila, bila je bolja od domaćina Francuske. Kao i u ranijoj utakmici, ovdje je rezultat bio izjednačen nakon 60 minuta (29-29), što je poprilično nevjerojatno jer je minutu prije kraja Francuska imala sve u svojim rukama. Imali su dva gola razlike i loptu, no primljenim golom i neshvatljivom pogreškom Dika Mema Njemačka se vratila i u produžecima bila bolja (35-34).

Fantastičan je u sastavu Njemačke bio Renars Uscins sa 14 pogodaka, uključujući i ključne golove za produžetak u zadnjoj sekundi drugog poluvremena te pobjednički šest sekundi prije kraja produžetka. Johannes Golla i Sebastian Heymann su dodali po šest golova za Njemačku, dok je u francuskom sastavu tragičar ispao Dika Mem usprkos 10 pogodaka, osam je dodao Hugo Descat, dok je Vincent Gerard sakupio nestvarne 24 obrane, ali niti to na kraju nije bilo dovoljno.

Jedina momčad iz skupine A koja nije prošla u polufinale je Švedska. Oni su imali pred sobom najteži ispit, prvog favorita natjecanja Dansku. Nisu se predali bez borbe i dugo su odolijevali Dancima, a dobar dio utakmice su i vodili. Oni su do sada bili jednom olimpijski pobjednici, 2016. u Rio de Janeiru, dok su na posljednjim OI u Tokiju bili drugi iza Francuza.

Švedska je bolje ušla u susret, no Danci su pohvatali konce igre i u devetoj minuti stigli do prve prednosti (5-4), u 14. minuti su poveli s tri gola razlike (9-6), a minutu kasnije imali su i +4 (10-6). Ipak, Švedska je u završnici poluvremena uspjela izjednačiti (14-14), a bez pobjednika se otišlo na odmor (16-16).

Veći dio drugog poluvremena gledali smo izjednačenu igru, a šest i pol minuta prije kraja Danska je povela sa 30-28. Šveđani su se približili na gol zaostatka (32-31), a imali su i napad za produžetak, međutim, Emil Nielsen je obranio udarac Oscara Bergendahla devet sekundi prije kraja.

Dance su do pobjede predvodili Simon Pytlick s devet golova i Mikkel Hansen sa šest golova dok su vratari Emil Nielsen i Niklas Landin Jacobsen ukupno imali tek sedam obrana. Na švedskoj strani najefikasniji su bili Felix Claar sa sedam i Hampus Wanne s pet golova. Andreas Palicka je imao 10 obrana.

Drugoplasirana reprezentacija skupine A, Slovenija, u posljednjoj utakmici na današnjem rasporedu pobijedila je Norvešku. Susjedi su bez većih problema pobijedili Norvešku s 33-28 i tako se plasirali u polufinale. Sloveniji je to prvo rukometno olimpijsko polufinale u povijesti. Do sada su najdalje stigli do četvrtfinala 2016. u Rio de Janeiru.

Odabranici Uroša Zormana odigrali su sjajnu utakmicu. Nakon izjednačenog otvaranja, Slovenija je u 14. minuti povela 9-6, a u 26. minuti je imala +4 (14-10). U drugom dijeli Slovenci su u nekoliko navrata imali i pet razlike s koliko je na koncu i završilo (33-28). Sloveniju su do velike pobjede predvodili Aleks Vlah sa 11, te Blaž Janc s devet golova, dok je Klemen Ferlin imao devet obrana.

Prva utakmica polufinala između Njemačke i Španjolske na rasporedu je u petak u 16.30, dok se utakmica između Slovenije i Dankse igra u 21.30.