Slovenski Hrvat srušio rekord Lige prvaka i uništio 'šišmiše'

Josip Iličić (32) u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka bio je apsolutni igrač utakmice. Atalanta je slavila 4-3, a slovenski Hrvat je zabio čak četiri gola, a osim toga postao je i najstariji igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio hat-trick i to u 32. godini života.

Bio mu je to 21. gol ove sezone u 29 utakmica.

32y 41d - Atalanta's Josip Iličić has become the oldest player to score an away Champions League hat-trick, aged 32 years and 41 days. Evergreen. pic.twitter.com/1aOlKQxpfn