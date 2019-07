Slučaj Murić: Hoće li ostati vječni talent ili postati klasa?

Robert Murić (23) još je kao klinac, kadet ili junior Dinama, bio proglašen “svjetskim čudom”. S razlogom, takvi se talenti rijetko rađaju. Ali, nogometni put odveo ga je u drugom smjeru, pa još od talenta nije postao - klasa. A vrijeme mu je...

Prvi put mladog sam igrača u Dinamovom dresu pratio u kadetskoj ili juniorskoj (tko će ga znat) utakmici protiv Imotskog. Robert Murić se poigravao s nedoraslim suparnicima, bila je to igra “mačke i miša”.

OK, to je ipak Imotski, pomislio sam, no ubrzo su na drugoj strani bili vršnjaci Hajduka, Rijeke, Osijeka... I sve je bilo isto, Murić je bio čudesan, nezaustavljiv. A bila je to generacija 1996. godišta, tu su još za mlade nade Dinama igrali Halilović, Murić...

Woow, taj će stvarno vrijediti, pomislio sam tih dana.

Foto: NK Rijeka

Ubrzo se zaputio na prve seniorske pripreme, u Hercegovini oduševio i trenera Zorana Mamića, ali se onda odlučio za odlazak. Otac se zakačio sa Zdravkom Mamićem, završili su i na sudu zbog prijetnji, a Ajax je nudio “brda i doline.”

Odlazak u Nizozemsku nije mu donio sreće (za drugu momčad kopljanika igrao je s De Ligtom, De Jongom, Onanom, Sanchezom, Van de Beekom...), kao ni dvije nove inozemne destinacije: Italija (Pescara) i Portugal (Braga). Njegov je talent počeo kopniti, Murić je odlučio krenuti ispočetka, vratio se u HNL.

Prošle sezone hvatao je kontinuitet, tražio pravu formu, na bljeskove oduševljavao riječke tribine. No, još nije postao glavni adut Bišćana i Rijeke.

- Nisam zadovoljan kakav je Murić došao na pripreme. Nije u željenom stanju, morat će se podignuti da bi mogao igrati na ozbiljnoj razini cijelu utakmicu. Kad je pravi radi razliku, gušt ga je gledati - rekao je prije desetak dana Igor Bišćan.

Foto: NK Rijeka

A na otvaranju HNL-a je oduševio. I sam, s dva čudesna gola, srušio (2-1) Varaždin.

Pred Murićem je velika prilika, sada je sve na njemu. Kroz godine je i nešto sazrio, a samo o njemu ovisi hoće li od vječnog talenta postati - igračka klasa.

Dinamo je proteklih godina napustilo puno mladića, ali nikada neću požaliti što nam je otišao Murić. 'Uh, kakav bi on igrač postao u Dinamu', često znaju i danas spomenuti u Dinamu. I tu su u pravu, uh kakav je Murić već mogao biti. Ali, može i dalje, tek su mu 23 godine, sve je na njemu. Samo mora nastaviti kao u subotu...