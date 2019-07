Sluga debitirao za Luton i nije primio gol, navijači ga već vole

Engleski Luton Town, novi klub bivšeg riječkog golmana Simona Sluge, igrao je u srijedu prijepodne prijateljsku utakmicu u gostima kod portugalskog Maritima te pobijedio rezultatom 2-0.

Iako je Maritimo bio favorit u ovom susretu, Englezi su se dobro postavili te su tresli mrežu domaćeg vratara dva puta u drugom poluvremenu. Prvo je to učinio Harry Cornick u 67., a zatim i James Collins u 83. minuti za konačni rezultat 2-0.

Navijačima se Sluga svidio odmah u debiju, a već imaju i navijačku pjesmu za njega.

- On je brz kao puž, on je brz kao puž. Simon Sluga je brz kao puž - glasi pjesma navijačke skupine engleskog drugoligaša.

🎼He’s fast for a slug, He’s fast for a slug, Simon Sluga, he’s fast for a slug🎼