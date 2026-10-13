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Službeno je: Formula 1 vraća se u Afriku! Evo kada i gdje se vozi

Piše HINA,
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Službeno je: Formula 1 vraća se u Afriku! Evo kada i gdje se vozi
Foto: Caroline Chia
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Povratak Formule 1 u Afriku! Ruanda je potpisala desetogodišnji ugovor od 2030., a nova staza kraj Kigalija trebala bi postati hit

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Ovo je prekretnica za Formulu 1, istaknuo je izvršni direktor Stefano Domenicali nakon što je Ruanda potpisala desetogodišnji ugovor o domaćinstvu utrke Svjetskog prvenstva.

Prva utrka trebala bi se održati 2030. godine i to će biti povratak Formule 1 na afrički kontinent. Posljednji se put utrka Formule 1 u Africi vozila 1993. na stazi Kyalami, sjeverno od Johannesburga, kada su se vozači nadmetali na Velikoj nagradi Južne Afrike.

„S Ruandom koja će se od sljedećeg desetljeća pridružiti kalendaru naš će sport biti dostupan na svakom naseljenom kontinentu približavajući Svjetsko prvenstvo navijačima diljem svijeta više nego ikada“, rekao je Domenicali na konferenciji za novinare kojoj su prisustvovali i predsjednik Ruande Paul Kagame i predsjednik Međunarodne automobilističke organizacije Mohammed Ben Sulayem.

„Afrika je oduvijek bila dio budućnosti Formule 1 i od starta smo bili odlučni vratiti Formulu 1 na taj kontinent“, dodao je Domenicali.

Prvi puta u povijesti Afrika je bila domaćin utrke Svjetskog prvenstva Formule 1 1958. godine kada su bolidi jurili pored marokanske Casablance.

Predsjednik Ruande Kagame je naznačio da postoji plan za namjenski izgrađenu stazu prve kategorije u blizini nove međunarodne zračne luke u izgradnji u Bugeseri, 40 kilometara južno od glavnog grada Kigalija.

„Za navijače Formule 1 ovo je vrlo uzbudljiv trenutak. Afrika je dom za više od 100 milijuna navijača i taj broj konstantno raste“, izjavio je Domenicali.

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