Službeno je: Zvijezda Rijeke otišla na posudbu u Slovan...

Rijeka je potvrdila da je jedan od najboljih igrača prošle sezone, Niko Janković (24), prešao u Slovan iz Bratislave. Otišao je na jednogodišnju posudbu, s mogućnosti otkupa ugovora na kraju sezone. Ove sezone je za Rijeku odigrao 23 utakmice uz jedan gol i dvije asistencije. Ako ga Slovan želi otkupiti, moći će za fiksnu cijenu od četiri milijuna eura, piše Novi list.

Janković je bio jedan od ključnih igrača u prošlosezonskom pohodu na dvostruku krunu i strijelac nekih od presudnih golova na tom putu. Za Rijeku je do sada odigrao 129 utakmica, postigao 25 golova i dodao 17 asistencija.

Janković je u studenom 2025. produžio vjernost klubu te potpisao novi ugovor koji ga s Rijekom veže do ljeta 2029. godine. Predsjednik kluba Damir Mišković već je tijekom ljeta isticao kako je odbio nekoliko ozbiljnih ponuda za igrača. Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi 3,5 milijuna eura, što ga čini drugim najvrjednijim igračem Rijeke, iza Tonija Fruka koji je procijenjen na 9 milijuna eura.

Nakon 18 odigranih kola Slovan drži prvo mjesto slovačkog prvenstva s 39 bodova, bod više od Dunajske Strede. U utrci za naslov još su i Spartak Trnava s 35 bodova te Žilina s 34. Treba napomenuti da je slovački klub objavio kako je Marko Tolić napustio klub na isti dan kada je stigao Janković.