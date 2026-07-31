Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČEKA SE NOVI TERMIN

Službeno odgođena utakmica Rijeke i Dinama u 2. kolu HNL-a

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Službeno odgođena utakmica Rijeke i Dinama u 2. kolu HNL-a
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novi termini nisu još objavljeni, a on će ovisiti o kasnijem rasporedu Rijeke i Dinama u Europi.

Admiral

Ono što se već prije nagađalo, sada je i službeno potvrđeno. Derbi drugog kola HNL-a između Rijeke i Dinama službeno je odgođeno zbog europskih utakmica. Susret drugog kola bio je zakazan za vikend 8.-9. kolovoza.

Aktualni hrvatski prvak Dinamo svoju uzvratnu europsku utakmicu 3. pretkola Lige prvaka mora igrati u utorak 11. kolovoza, jer dan kasnije je u Salzburgu Uefin Superkup pa nije moguće odgoditi utakmicu. S druge strane, Rijeka svoj susret u Europi u 3. pretkolu Konferencijske lige igra u četvrtak 6. kolovoza. To znači da oba kluba neće imati tri dana odmora između utakmica, a u tom slučaju pravilnih Hrvatskog nogometnog saveza  prema članku 4. Propozicija natjecanja dopušta odgodu. Novi termini nisu još objavljeni, a on će ovisiti o kasnijem rasporedu Rijeke i Dinama u Europi. 

Osim službene odgode derbija, poznati su ostali termini utakmica u 2. kolu HNL-a. U subotu 8. kolovoza sastat će se Rudeš – Osijek (18.30) i Lokomotiva – Gorica (21.00), a u nedjelju 9. kolovoza Slaven Belupo – Varaždin (18.30) i Hajduk – Istra 1961 (21.00).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Ujedinjuju se 'vatreni' u europskom velikanu?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ujedinjuju se 'vatreni' u europskom velikanu?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili
EUROPSKA LIGA

VIDEO Pafos - Hajduk 4-0: Debakl za 'bile' u Europskoj ligi, raspali se i teško izgubili

Hajduk je prosuo prednost u drugoj minuti nadokande, a onda je novi šok uslijedio u prvim minutama produžetka kada su Ciprani pogodili za 3-0
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026