Službeno odgođena utakmica Rijeke i Dinama u 2. kolu HNL-a

Ono što se već prije nagađalo, sada je i službeno potvrđeno. Derbi drugog kola HNL-a između Rijeke i Dinama službeno je odgođeno zbog europskih utakmica. Susret drugog kola bio je zakazan za vikend 8.-9. kolovoza.

Aktualni hrvatski prvak Dinamo svoju uzvratnu europsku utakmicu 3. pretkola Lige prvaka mora igrati u utorak 11. kolovoza, jer dan kasnije je u Salzburgu Uefin Superkup pa nije moguće odgoditi utakmicu. S druge strane, Rijeka svoj susret u Europi u 3. pretkolu Konferencijske lige igra u četvrtak 6. kolovoza. To znači da oba kluba neće imati tri dana odmora između utakmica, a u tom slučaju pravilnih Hrvatskog nogometnog saveza prema članku 4. Propozicija natjecanja dopušta odgodu. Novi termini nisu još objavljeni, a on će ovisiti o kasnijem rasporedu Rijeke i Dinama u Europi.

Utakmica 2. kola SuperSport HNL-a između GNK Dinamo i HNK Rijeka odgođena je zbog europskih obveza klubova.



O novom terminu odigravanja utakmice odlučit će se naknadno. pic.twitter.com/0IlOtn99pM — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 31, 2026

Osim službene odgode derbija, poznati su ostali termini utakmica u 2. kolu HNL-a. U subotu 8. kolovoza sastat će se Rudeš – Osijek (18.30) i Lokomotiva – Gorica (21.00), a u nedjelju 9. kolovoza Slaven Belupo – Varaždin (18.30) i Hajduk – Istra 1961 (21.00).