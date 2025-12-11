Smail Prevljak: Cilj mi je vratiti se u reprezentaciju BiH. Siguran sam da bih sada mogao pomoći

Smail Prevljak i dalje je tema u medijima. Njegov povijesni podvig protiv Osijeka, u kojem je zabio hat-trick i dva puta asistirao u pobjedi Istre 5-1 na Opus Areni, doveo ga je u centar pažnje, a sada je dao i veliki intervju za Avaz.ba. U njemu je pričao o karijeri, stanju u klubu te reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

- Da budem iskren, nisam bio u kontaktu s izbornikom Barbarezom, ali jesam s nekim drugim ljudima koji su bliski reprezentaciji. Svakako da mi je cilj da se vratim. Tek mi je 30 godina, nisam još uvijek star igrač i mislim da mogu još toga dati reprezentaciji, a moji nastupi i golovi su sigurno ti koji me trebaju preporučiti izborniku - rekao je Prevljak pa dodao:

- Vidi se taj napredak u reprezentaciji. Vidi se da se želi napraviti neka pozitivna atmosfera, to se vidi i iz vana, a vjerojatno još više kada si tu, unutra. Sigurno da bih mogao pomoći i to znaju ljudi koji me prate, ali na meni je da radim, da zabijam golove, a ostalo će doći na svoje.

Komentirao je dio karijere koji je proveo u Herthi Berlin.

- U jednom trenutku sam samo bio otpisan bez ikakvog razloga. To su neke veće stvari koje su sigurno utjecale. Opet kažem, ne žalim ni za čim. Drago mi je da sam bio u tom klubu gdje sam proveo dvije godine. Iako nisam igrao, te dvije godine su mi bile lijepe. Jedna životna lekcija, to je sigurno. To je nogomet, događaju se mnoge stvari i bitno je iz svega izvući pouke i izaći jači.

Prevljak ima priliku nastaviti svoju izvanrednu formu u derbiju della Učka protiv Rijeke. Istra će ugostiti aktualnog prvaka u nedjelju (17.45) na Aldo Drosini, a Prevljak je rekao da ga je sad "odčepilo" i da se nada da će nastaviti zabijati.