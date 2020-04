Smanjenje plaće dogovorili su i Oršić, Majer..., zadnji će Ademi

Dinamo se, nakon razlaza s Nenadom Bjelicom, ponovo okrenuo svojim igračima. Koji će sljedećih dana 'kapati' u klupske odaje, obaviti nove razgovore, pa (tko želi) pristati na smanjenje svojih plaća. Prvi dio igrača (Dilaver, Leovac, Zagorac, Đira, Marin, Šutalo, Franjić...) već su potpisali anekse dosadašnjih ugovora, a neki su (Kulenović, Oršić, Kadzior, Ivanušec, Majer...) sve usmeno dogovorili s klubom, ali još nisu i fizički stigli do Maksimirske 128 i sve to stavili na papir. A zadnji će to napraviti Arijan Ademi.

U međuvremenu sve je manje onih koji i dalje tvrdoglavo odbijaju smanjiti ugovore. Jasno, u prilog im ne idu ni posljednji napuci Fife prema kojima klubovi, u ovakvim situacijama, imaju pravo jednostrano smanjivati plaće svojih igračima. Kojima problem predstavljaju i određene promjene na nogometnom tržištu, ovakve ugovore (pa makar i uz potpisane anekse o smanjenju), većina će ih teško dobiti na nekim drugim adresama.

Dinamo se polako okreće novim vremenima, pa i dolasku Igora Jovićevića. Iz kluba su već poručili kako je sadašnji trener Dinamove druge momčadi jedini kandidat za 'glavnu ulogu', a teško je u sljedećih par dana očekivati neke veće promjene po tom pitanju. Igor Jovićević trebao bi sljedećeg tjedna biti predstavljen kao novi trener Dinama, pa kada to vrijeme i okolnosti dopuste, odvesti 'modre' i do službene potvrde novog naslova prvaka.

U Dinamu ima još novosti, sve bliže produljenju ugovora je i - Kevin Theophile. Francuski branič dugo je osluškivao ponude iz domovine, no čini se kako će i on sljedećih dana produljiti ugovor s 'modrima'. Još nije sve riješeno, ali je cijela priča vrlo blizu realizacije. Kevin Theophile je u toj priči ipak dosta (financijski) izgubio, novi ugovor ni izbliza neće imati slične brojke kao i onaj koji mu je nuđen u vrijeme prije 'korone'.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čelnicima kluba jasno je kako će ovoga ljeta teško u Maksimir 'namamiti' neke nove igrače, posebice one s jakim CV-ima, posebice jer ugovori više neće biti bogati kao prije. U Dinamu zbog toga svim silama žele zadržati što više jakih karika, kako ne bi u novi pohod na Europu krenuli s upitnim ili neuigranim sastavom.

Dino Perić i dalje je ozlijeđen, pa bi Emir Dilaver i Kevin Theophile i u novoj sezoni trebali biti standardni stoperski par hrvatskog prvaka. Naravno, uz mladog Joška Gvardiola kojem što prije treba ozbiljnije otvoriti vrata seniorskog nogometa. A tu su i dalje Josip Šutalo, Bartol Franjić...