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SMIJEH DO SUZA Beba Yamal uzvraća udarac! Internet preplavili urnebesni memovi

Piše Domagoj Vugrinović,
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SMIJEH DO SUZA Beba Yamal uzvraća udarac! Internet preplavili urnebesni memovi
Foto: X/screenshot
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Messi je prije 18 godina kupao malenog Yamala, a iako su mnogi pomislili da je fotografiju stvorila umjetna inteligencija, pokazalo se da je autentična

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Španjolska je u finalu Svjetskog prvenstva pobijedila Argentinu 1-0 i tako drugi put postala prvak svijeta. U utakmici u kojoj je "furija" dominirala nije bilo pogodaka nakon 90 minuta, a ključan trenutak dogodio se u 106. minuti. Nico Williams glavom je vratio loptu prema Ferranu Torresu, koji ju je iz blizine zakucao u mrežu.

Argentina je bila potpuno nemoćna sve do završnice utakmice, kada je mogla izjednačiti, no promašila je veliku priliku i tako ostala bez obrane naslova. Utakmica je, naravno, odjeknula i na duhovitoj strani interneta, koji su preplavili brojni memovi. U središtu pozornosti našla se priča o Lamineu Yamalu i Lionelu Messiju. Messi je prije 18 godina kupao malenog Yamala, a iako su mnogi pomislili da je fotografiju stvorila umjetna inteligencija, pokazalo se da je autentična.

Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva mnogi su rekreirali tu fotografiju, ali na novoj verziji Yamal kupa uplakanog Messija.

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