SMIJEH DO SUZA Beba Yamal uzvraća udarac! Internet preplavili urnebesni memovi

Španjolska je u finalu Svjetskog prvenstva pobijedila Argentinu 1-0 i tako drugi put postala prvak svijeta. U utakmici u kojoj je "furija" dominirala nije bilo pogodaka nakon 90 minuta, a ključan trenutak dogodio se u 106. minuti. Nico Williams glavom je vratio loptu prema Ferranu Torresu, koji ju je iz blizine zakucao u mrežu.

Argentina je bila potpuno nemoćna sve do završnice utakmice, kada je mogla izjednačiti, no promašila je veliku priliku i tako ostala bez obrane naslova. Utakmica je, naravno, odjeknula i na duhovitoj strani interneta, koji su preplavili brojni memovi. U središtu pozornosti našla se priča o Lamineu Yamalu i Lionelu Messiju. Messi je prije 18 godina kupao malenog Yamala, a iako su mnogi pomislili da je fotografiju stvorila umjetna inteligencija, pokazalo se da je autentična.

Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva mnogi su rekreirali tu fotografiju, ali na novoj verziji Yamal kupa uplakanog Messija.

The Messi and Lamine Yamal meme has been reversed after Spain won the world cup final against Argentina 😃😛 #خان_کو_رہا_کرکے_مقابلہ_کرو@TeamiPians pic.twitter.com/JsYQvxgLMF — Baazigar ⁱᴾⁱᵃⁿ (@Rebellious_Foe) July 20, 2026

😂 The Internet Is Already Making Memes About the World Cup Final



A viral meme is making the rounds online, jokingly comparing Spain's FIFA World Cup 2026 Final victory to an impossible battle scene.



Using a famous fantasy TV moment, the meme humorously captions it:



"How it… pic.twitter.com/dBe1Tb17HA — Game Net Corp (@GameNetCorp) July 19, 2026