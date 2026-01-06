Obavijesti

ENZO MARESCA

Smijenili su ga na Novu godinu, a sada je poručio: 'Ostavljam Chelsea tamo gdje treba biti...'

Piše HINA,
Smijenili su ga na Novu godinu, a sada je poručio: 'Ostavljam Chelsea tamo gdje treba biti...'
Foto: Scott Heppell

Maresca se oglasio nakon što je vodstvo "Bluesa" objavilo kako je "njegovo ponašanje u posljednjim danima mandata bilo neprofesionalno i puno nepoštovanja". Momčad trenutačno vodi Liam Rosenior

Pet dana nakon što je napustio Chelsea, talijanski nogometni stručnjak Enzo Maresca (45) objavio je na društvenim mrežama oproštajnu poruku.

Maresca se oglasio nakon što je vodstvo "Bluesa" objavilo kako je "njegovo ponašanje u posljednjim danima mandata bilo neprofesionalno i puno nepoštovanja".

Također su tvrdili da Maresci nedostaje "mentalne snage i emocionalne zrelosti".

"Odlazim s unutarnjim mirom što ostavljam prestižni klub poput Chelseaja tamo gdje zaslužuje biti," poručio je 45-godišnji Talijan.

"Želim zahvaliti svim navijačima na podršci tijekom proteklih 18 mjeseci. Podrška koja je bila ključna za plasman u Ligu prvaka, osvajanje Konferencijske lige i osvajanje Svjetskog klupskog prvenstva. Pobjede koje ću uvijek čuvati u srcu. Posebno hvala svim igračima koji su me pratili na ovom prekrasnom putovanju," dodao je.

Umjesto njega momčad će voditi Englez Liam Rosenior (41), koji je od ljeta 2024. vodio Strasbourg.

On je četvrti trener na kormilu Chelseaja otkad je 2022. većinski vlasnik kluba postao američki poduzetnik Todd Boehly.

