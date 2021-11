Sve lošijeg zdravlja i sa štakom u ruci, legendarni Oscar Tabarez (74) je protiv Bolivije (0-3) vodio Urugvaj u 224. susretu. Još nedavno postao je svjetski rekorder među izbornicima po broju utakmica za reprezentaciju i Urugvaj smjestio među nogometnu elitu, no susret protiv Bolivije bio mu je posljednji.

Urugvaj već pet utakmica ne zna za pobjedu u kvalifikacijama za SP, plasman u Katar polako je upitan pa je Urugvajski nogometni savez odlučio smijeniti legendarnog Tabareza nakon čak 15 godina! Obzirom na sve što je dao za reprezentaciju, mnogi smatraju kako legendarni trener nije zaslužio ovakav tretman i da je trebao dobiti bar još jednu šansu. Savez je odlučio drugačije.

- Izvršni odbor našeg saveza obavještava javnost da smo raskinuli ugovor s Oscarom Tabarezom i ostalim članovima njegovog stručnog stožera. Izričito navodimo da ova odluka ne podrazumijeva nepriznavanje Tabarezovog važnog doprinosa urugvajskom nogometu. Pozdravljamo ga i odajemo mu priznanje za važne rezultate koje je postigao u ovih 15 godina, a koji su Urugvaj svrstali u sami vrh svjetskog nogometa - objavili su iz tamošnjeg saveza.

Prvi put je u reprezentaciju stigao 1988. godine i zadržao se do 1990. Okušao se u Milanu, Cagliariju, Boci Juniors pa se 2006. godine vratio na voljeno mjesto. Na klupu Urugvaja. I kako se kaže, ostalo je povijest.

Bio je nezadovoljan stanjem u reprezentaciji koja je do njegovog dolaska samo jednom igrala na SP-u pa je došao na ideju. Predstavio je plan u kojem su od mlađih kategorija koristili formaciju 4-3-3 koju je igrala seniorska reprezentacija. U takvim okolnostima mlađi igrači puno brže su se prilagođavali igri A reprezentacije. I takav sistem je upalio. Već na SP-u 2010. Urugvaj je senzacionalno došao do polufinala na krilima sjajnog Diega Forlana, no tamo je izgubio od Nizozemske pa potom i od Njemačke za treće mjesto. Bio je to najbolji rezultat reprezentacije od 1970. godine kada su također bili četvrti.

Tabarez je Urugvaj vodio na 11 velikih natjecanja, a svakako najviše se diči osvojenom Copa Americom 2011. godine. Vodio je reprezentaciju na četiri SP-a, no peto u Kataru neće dočekati. Bio je sve lošijeg zdravlja, propustio je nekoliko utakmica u posljednjih nekoliko godina, ali presudili su mu loši rezultati.

S 224 utakmice na klupi postavio je rekord koji će teško srušiti netko od izbornika u bližoj budućnosti.