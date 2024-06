Smodlaka ostaje predsjednik kluba, Dugopoljci se nadaju obnovi suradnje s Hajdukom...

Na izbornoj skupštini Nogometnog kluba Dugopolje predsjedniku Mariju Smodlaki produžen je mandat na još četiri godine, a uz njega će čelne funkcije kluba obnašati Miodrag Marasović i Dragan Doždor, dok će direktor kluba biti Krešimir Kolić. Na Skupštini je izabran i novi Izvršni odbor čiji su članovi Perica Bosančić, Ljubo Marasović, Mate Smodlaka, Ivica Čipčić, Filip Čipčić, Goran Čevra i Jurica Bradarić.

Nakon izbora se Smodlaka, koji je i član IO HNS-a, zahvalio članovima Skupštine na danom povjerenju i najavio daljnji iskorak kluba u sportskom i organizacijskom ustrojstvu te usmjerenje na rad škole nogometa koja mora stvarati igrače za seniorski pogon. Dugopolje je oduvijek bilo naslonjeno na Hajduk, mnogi mladi igrači ponikli u ovoj ambicioznoj sredini nosili su dres splitskog kluba, no dolaskom predsjednika Lukše Jakobušića suradnja je zamrla.

- Čim je Županijski nogometni Savez izglasao nepovjerenje Jakobušiću on je prekinuo svaku komunikaciju s nama. I ne samo to, zabranio je igračima Hajduka posudbe u Dugopolje, zabranio je trenerima da s nama surađuju, a kao kruna svega, nije dozvolio da Hajduk uveliča proslavu 70. rođendana našeg kluba. Naš poziv stajao mu je na stolu mjesecima i u zadnji čas je poslao negativan odgovor, što nas je, moram to priznati, jako razočaralo. Zna se kako mi Dugopoljci dišemo, da smo svi srcem i dušom za Hajduk, i taj potez je bio krajnje nekorektan.

- Bez obzira na odnos aktualnog predsjednika Hajduku su vrata Dugopolja uvijek otvorena. Baš kao što sam ja prolaznik na mjestu predsjednika Dugopolja, tako je i Jakobušić prolaznik na mjestu predsjednika Hajduka. Naši klubovi će zauvijek postojati i opet će surađivati kad on ode s funkcije. Ja na to tako gledam, a tako se i ponašam, sve što Hajduku treba mi ćemo im izaći u susret – kazao je prije par mjeseci Smodlaka, kada je postojala mogućnost da Hajduk zbog kazne domaće utakmice igra van Poljuda.

Kao što je tada Smodlaka najavio, Jakobušić je otišao u povijest a novi predsjednik Hajduka Ivan Bilić najavio je otopljavanje odnosa sa županijskim nogometnim Savezom, a slijedom toga i s klubovima u okruženju s kojima je Hajduk oduvijek gajio prijateljske odnose, pa tako i s Dugopoljem.