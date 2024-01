Smolčić kao Delap: Bacio je iz auta loptu 35 metara i donio Rijeci četiri gola i šest bodova!

Na taj je način Rijeka zabila dva gola Gorici, upozoravali smo igrače na to i opet smo primili golove iz auta, kukao je Mislav Karoglan nakon poraza 2-1 u jadranskom derbiju, a Filip Uremović dodao je:

- Vidjeli smo da je Rijeka i Gorici zabila dva gola iz prekida, sada su to ponovili. Ne treba očajavati, trebamo iz ovoga naučiti lekciju i okrenuti se gostovanju u Osijeku. Prekidi su Rijekin forte, to su pokazali i u zadnjem kolu. Jednostavno nismo udvostručili pozicije koje smo trebali, zaboravilo se. To je sastavni dio igre. Vjerojatno će i Osijek ovo gledati i tako se pokušati pripremati za nas.

Rijeka je preokrenula dvije utakmice u pet dana, 0-2 protiv Gorice i 0-1 protiv Hajduka, te je sjela na vrh HNL-a. A takav start u godinu omogućio joj je adut Ivan Smolčić. Rijekin i HNL-ov Rory Delap!

Smolčiću se za fantastičan izjednačujući gol Obregona može pisati i asistencija jer iz auta je bacio loptu oko 35 metara prije nego što ju je Kolumbijac primio i iz okreta zakucao Lučiću pod gredu.

Rijeka nema trenera specijaliziranog za izvođenje auta, kao što je Jürgen Klopp u Liverpool doveo Thomasa Gronnemarka, ali ima opasnog Smolčića, koji je Rijeci donio dimenziju više. Na individualnu klasu Pjace, Pašalića, Ivanovića, Jankovića, Fruka, Obregona...

Inače, Guinnessov rekorder u bacanju auta je stanoviti Amerikanac Michael Lewis, koji je loptu bacio čak 59,817 metara! A Rory Delap, zbog kojeg je bacanje auta postala opasnost za gol, bacao je prosječno 38 metara, a nekad mu je lopta letjela i brzinom od 60 km/h i više od 40 metara!

Ivan Smolčić još ne baca toliko daleko, ali donio je Rijeci četiri od pet golova ove godine! I održao na životu šanse da Kvarner drugi put u povijesti proslavi naslov prvaka.