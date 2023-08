Smolčić: Nisam imao osjećaj da nam mogu zabiti. I onda mu se odbije na nogu. Tužan sam i ljut

Ne znam što reći. Dobro smo parirali Lilleu, na trenutke bili bolji. Nisam imao osjećaj da nam mogu zabiti, nisu stvarali šanse i dobro smo igrali obranu. Jako dobro smo analizirali i jako dobro igrali kako smo htjeli. Čovjeku se odbilo na noge, točno njemu u 110. minuti... Tužan sam i ljut, ali nemam nikome što zamjeriti, rekao je nakon ispadanja Rijeke iz Konferencijske lige junak Riječana Hrvoje Smolčić.

Lille je prošao dalje golom Jonathana Davida u 108. minuti. Rijeka je hrabro pala tek u produžetku iako je dojam da Francuzi nisu bili ništa bolji i da je momčad Željka Sopića lako mogla i trebala ići u grupnu fazu.

Heroj je bio domaći riječki dečko Hrvoje Smolčić koji je zabio svoj prvi pogodak za Rijeku.

- Drago mi je zbog svih, ne zbog sebe. Govorili su mi prije utakmice i zezali smo se "daj ga zabij više", i jesam. Ne bih ni rekao da je ovo senzacija, to bi trebala biti naša realnost.

Fantastična atmosfera na Rujevici?

- Bacam aut dosta puta, čuješ podršku. Stvarno lijepo za čuti. Naježiš se... Žao mi je da taj gol nije mogao dati nešto više ekipi. Imamo novu utakmicu za tri dana i idemo dalje.

Odličnu utakmicu odigrao je i Toni Fruk.

- Počeli su me hvatati grčevi u produžecima. Bila je potrebna zamjena da uđe nova energija. Naklon do poda dečkima na borbi. Šteta što nismo nagrađeni, došlo je do pada koncentracije pa smo primili gol. Glavu gore i idemo dalje.

- Sopić? Izašli smo puno energičniji nego u Francuskoj. Trener Željko je donio novu energiju, znamo se iz Gorice. Nema straha za Rijeku, tako ćemo izgledati i dalje u prvenstvu.

- Pohvale Rijeci i Armadi na podršci. Na njihov pogon smo izdržali 90 minuta i produžetke, sreća nije bila na našoj strani.

Svoj doprinos dao je i Lindon Selahi. Bio je na razini kao i ostatak momčadi.

- Nemam riječi kojima se mogu zahvaliti publici. Naježio sam se kad sam izašao na teren. Bili smo blizu, bilo smo borci i unatoč ispadanju ja sam ponosan na moju momčad. I trener nam je u svlačionici rekao da je ponosan kako smo se nosili s jednom tako velikom momčadi kao što je Lille.

Veldin Hodža imao je odličnu šansu u 6. minuti. Golman Lillea Chevalier je nevjerojatno obranio.

- Dali smo sve od sebe, šteta. Moja šansa? Ma ja sam ju valjda prvi već vidio u golu. Pao sam od očaja kad mi je čovjek obranio. Da sam zabio možda bi se sad radovali. Umoran jer stalno igram? Ma nisam. Idemo jako u nedjelju.