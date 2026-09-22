Smolčić uoči Lige nacija: Nema nervoze. Ivanović: Bit će zdrava konkurencija među napadačima

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je novi reprezentativni ciklus i utakmice Lige nacija. 'Vatreni' će pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića u subotu (26. rujna) igrati prvu utakmicu protiv Češke koja počinje u 20.45 sati.

Utakmicu u Pragu najavio je Ivan Smolčić. Hrvatski reprezentativac zajedno s Martinom Baturinom igra za talijanski Como, a na samom početku osvrnuo se na produljenje ugovora.

- Sretan sam zbog produljenja ugovora. Volio bih da imam još veću minutažu. Klub raste jako brzo, konkurencija je veća, dovode se sve veći igrači. Danas bi mi bilo puno teže doći u ovaj Como. Ponosan sam da sam dio takvog kluba, nadam se da ćemo u Ligi prvaka pokazati da smo ozbiljni - izjavio je Smolčić.

Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA

Posebno je pohvalio Baturinu.

- Martin je strašan igrač, pogotovo kad ima podršku od trenera i suigrača. Ima nešto što drugi igrači nemaju. Neka odigra koliko može u Comu jer slijedi mu viša stepenica.

Smolčić se osvrnuo na stanje u reprezentaciji uoči okršaja s Češkom.

- Opuštena je atmosfera na treningu. Sve je nekako prirodno, bez nedoumica ili nervoze. Izbornik nam je rekao neke svoje ideje i razmišljanja. Moramo se još malo bolje upoznati. Prvi put se susrećem s ovakvim ciklusom. Ima nas dosta, igramo u klubovima svaka tri-četiri dana pa smo se navikli.

Komentirao je kratko i Jadranski derbi u kojemu je Rijeka uvjerljivo savladala Hajduk, a hrvatski reprezentativac nekoć je nosio riječki dres.

- Nisam gledao Jadranski derbi, gledao ga je brat, ja nisam stigao. Drago mi je da je Matjaž Kek nastavio s uspjesima u Jadranskom derbiju. Rijeka ima svoju kvalitetu, dugo je prvenstvo i vidjet ćemo što će biti - rekao je za kraj.

Osim Smolčića, na konferenciji je bio i Franjo Ivanović te istaknuo kako je prelazak u Lens za njega bio dobar potez.

- Jako sam zadovoljan što sam tamo došao, mislim da je to za mene bio dobar korak. Imao sam jako dobar start, sada je došlo do promjene trenera, to je dio nogometa, tako je klub odlučio. Igrač sam Benfice, vraćam se iduće ljeto opet, vidjet ćemo.

Obojica nisu bili na Svjetskom prvenstvu.

- Htjeli smo biti na popisu, ali svatko ima pravo na svoj izbor i mišljenje, tako i izbornik Zlatko Dalić. Ovo je hrvatska reprezentacija, dat ćemo sve za nju. Svaki put kada sam ovdje dat ću sve od sebe - rekao je Smolčić.

- Naravno da mi nije bilo drago jako, ali što je tu je. Najbitnije za mene je da sam sad tu i gledam na ono što dolazi - dodao je Ivanović.

Rijeka: Reprezentativci Franjo Ivanović i Ivan Smolčić na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatsku u prvom ciklusu očekuju čak četiri utakmice, prvo gostovanja u Češkoj i Španjolskoj, pa domaći ogledi protiv Engleske i Španjolske.

- Iskreno, prvi put se s time susrećemo. Bit će teže, dosta je utakmica u kratkom periodu. No u svojim klubovima igramo svaka tri, četiri dana tako da je to postalo normalno - istaknuo je Smolčić.

- Meni je super kada vidim suigrače iz reprezentacije, dobro mi je da duže traje reprezentacija, nego da je kraće. Najljepše je igrati protiv najboljih reprezentacija. Bilo bi važno dobiti Češku, pa ćemo vidjeti dalje - smatra Ivanović.

Izbornik Bilić je pozvao čak osam napadača.

"Konkurencija te uvijek gura naprijed, to su sve moji prijatelji. Bit će to zdrava konkurencija, gurat ćemo jedan drugoga," poručio je napadač Lensa.