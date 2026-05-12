Sneijder: Redovno su poniženi u Ligi prvaka, a sad titulu slave kao da su osvojili cijeli svijet

Nekadašnji profesionalni nizozemski nogometaš, viceprvak svijeta i osvajač Lige prvaka s Interom 2010. godine Wesley Sneijder (41) progovorio je o Barceloni nakon njihove proslave 29. titule španjolskog prvenstva. U karijeri je igrao za Barceloninog rivala Real Madrid od 2007. do 2009. godine, a danas igra amaterski nogomet u nizozemskom niželigašu Maarssenu.

- Ovo je klub koji nije osvojio Ligu prvaka više od 10 godina. To je klub koji je svake sezone ponižen u Europi i onda slave prvenstvenu titulu kao da su osvojili cijeli svijet.

Imao je oštre riječi i za najboljeg mladog igrača na svijetu Laminea Yamala (18).

- Barcelonini navijači koji uspoređuju Yamalove nacionalne titule s Ronaldovim pokazuju koliko je nisko klub pao. Njihovi standardi za uspjeh su izrazito niski. Ronaldo je dominirao Europom 20 godina. Barcelonini fanovi bi se trebali brinuti kako da njihova momčad prođe što dalje u Ligi prvaka, a ne kako spustiti Ronalda i Real.

Nizozemac je imao odličnu karijeru; ponikao je u Ajaxovoj omladinskoj školi i osim Reala igrao je još u Interu, Galatasarayu, Nici i Al-Gharafi. Za Nizozemsku je odigrao 134 utakmice i zabio 31 pogodak.

Mnogi smatraju da mu je 2010. godine nanesena sportska nepravda. U izboru za Zlatnu loptu završio je tek četvrti, a osvojio je s Interom trostruku krunu. Tu je sezonu završio u poretku iza Lionela Messija koji je osvojio nagradu te drugog Andresa Inieste i trećeg Xavija. Te sezone je odigrao 41 utakmicu, zabio osam golova i podijelio 15 asistencija. Usporedbe radi, Messi je odigrao 43 utakmice, zabio 47 golova i 12 puta asistirao.