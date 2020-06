Sneijder: U Realu mi je boca votke bila najbolja prijateljica

'Bio sam mlad, volio sam uspjeh i biti u centru pažnje. Loše stvari sam radio u Madridu, nije tu bila riječ o drogama, već o alkoholu. Navikao sam se živjeti kao zvijezda', priča Wesley Sneijder (36) o danima u Madridu

<p>S 23 godine je stigao iz <strong>Ajaxa </strong>u <strong>Real Madrid</strong>. <strong>Wesley Sneijder </strong>(36) tad je bio još samo mladić koji nije znao što a sve čeka u španjolskoj prijestolnici, ali je ubrzo saznao - i opekao se. Nogomet je ostavio po strani, i odao se drugim stvarima. No, još uvijek je i na terenu pokazivao trenutke magije.</p><p>- Ne mogu reći da mi je nešto nedostajalo u Madridu. Igrao sam dobro, ali mogao sam još bolje. Nakon nekog vremena shvatio sam da jedino mogu biti sam i da mi je boca votke bila najbolja prijateljica. Drugi dan bih ustajao kao da je sve u redu. Nastavio bih trenirati, no stvari bi postajale sve gore i gore, očito je da nisam bio fokusiran - objašnjava bivši nizozemski nogometaš i nastavlja:</p><p>- Lagao sam si, govorio sam da će sve biti u redu i da se oslanjam na svoju nogometnu inteligenciju. Pao sam fizički. Manje sam trčao, više sam se skrivao od trenera, a mislio sam da to nitko neće primijetiti. Ruud <strong>van Nistelrooy </strong>i Arjen <strong>Robben </strong>su me upozoravali, govorili su mi da neću dugo izdržati s takvim načinom života.</p><p>I nije dugo izdržao u Realu, nakon dvije je godine otišao u milanski Inter, a dane u Realu ipak nije u potpunosti obilježio nogomet. </p><p>- Bio sam mlad, volio sam uspjeh i biti u centru pažnje. Loše stvari sam radio u Madridu, nije tu bila riječ o drogama, već o alkoholu. Navikao sam se živjeti kao zvijezda. Svi te obožavaju kao igrača Real Madrida i nemaš problema otići negdje i potrošiti tisuće eura na ljude.</p><p>Kasnije je još igrao za turski <strong>Galatasaray</strong>, francusku <strong>Nicu</strong> i <strong>Al Gharafu</strong> iz Katara te se umirovio u kolovozu prošle godine.</p>