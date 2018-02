Snijeg kroji raspored: Lokosi i Osijek odgodili, derbi se igra...

Vremenske neprilike, točnije snijeg, zahvatio je Hrvatsku, a samim time i bitno utjecao na raspored 23. kola HNL-a. Povjerenik za najtecanje Josip Brezni svakodnevno prati vremensku prognozu kako bi, bude li potrebno, u dogovoru s klubovima odgodio neke prvenstvene utakmice ovoga vikenda. Neke su već i odgođene...

Kakvo je stanje s utakmicom Lokomotiva - Osijek?

- Evo, u dogovoru s oba kluba, ali i televizijom kao nositeljem prava, ovaj smo dvoboj odgodili za utorak 27. veljače u 15 sati . Za vikend su najavljene nove padaline (snijeg) u Zagrebu, a znamo kakvo je stanje travnjaka u Kranjčevićevoj ulici, tako da je upitno bi li se ona mogla normalno odigrati. Ovako smo zbog predostrožnosti odmah taj dvoboj prebacili na utorak, a oba su se kluba složili s tom odlukom. No, vidjet ćemo kako će to sve izgledati u utorak.

U subotu je na rasporedu još ogled Hajduka i Slaven Belupa...

- Tu bi sve trebalo proći bez problema, eventualno bi u Splitu za vikend moglo biti kiše. Slaven Belupo se već nalazi u Sinju, danas su otišli na put, kako bi se što bolje mogli spremiti za tu utakmicu. Trenirat će u Hrvacama, sve će biti spremno za taj dvoboj. Znate, problem je što momčadi u čijim je gradovima zapadao snijeg nemaju ni gdje trenirati, pa je Slaven Belupo ranije krenuo na utakmicu kako bi mogli u Hrvacama normalno raditi.

Nedjelja u prvom terminu donosi dvoboj Cibalije i Rudeša...

- U Vinkovcima za sada nema snijega, ne bi ga trebalo biti ni prema prognozama, pa bi se taj ogled trebao odigrati. Snijeg je nepogoda koja bi nam napravila probleme i da imamo savršene terene, a nama je cilj sve odraditi u dogovoru s klubovima. Ne bih volio da ispada kako favoriziram neke klubove, a svakoga želimo spasiti od nepotrebnog troška. Ne želimo da neka momčad otputuje na utakmicu, stigne na mjesto održavanja tog dvoboja, a onda se susret odgodi.

Veliki derbi Rijeke i Dinama ne bi trebao biti upitan?

- Ne, utakmica u Rijeci nije upitna. Jedino postoji mogućnost da Dinamo nešto dulje putuje do Rijeke, ali to ne bi trebao biti veći problem. Očekujem da će na Rujevici sve biti spremno za novi derbi hrvatskog nogometa.

I za kraj, utakmica Intera i Istre 1961 već je prebačena na ponedjeljak...

- To smo za sada riješili, ali konačnu ćemo odluku donijeti u subotu. Prvo ćemo vidjeti koliko će u Zaprešiću sljedećih dana pasti snijega. Ako to bude u većim količinama i u klubu nisu u mogućnosti očistiti teren, nećemo siliti. A ponavljam, nećemo slati Istru na put, pa da dođu u Zaprešić i onda se utakmica odgodi. Novi termin tog dvoboja onda bi bio 7. ožujka. No, ako se teren može očistiti i u Zaprešiću će se igrati - završio je Brezni.