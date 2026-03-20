Snima se film o 'Zadarskoj dici': Priča o Zlatnoj lopti i kopački te ostalim nogometnim ikonama

Zadar se oduvijek s ponosom naziva "gradom košarke", no nevjerojatan niz nogometnih talenata koji su potekli s njegovih ulica natjerao je mnoge da preispitaju taj uvriježeni epitet. Upravo taj fenomen, priča o gradu koji prkosi logici i statistici rađajući nogometne ikone, tema je novog sportskog dokumentarnog spektakla pod nazivom "Zadarska dica", čije je snimanje u tijeku.

Film će na jednome mjestu okupiti impresivnu plejadu zadarskih nogometaša koji su ostavili neizbrisiv trag na globalnoj sceni. U fokusu će, naravno, biti Luka Modrić, kapetan "vatrenih" i osvajač Zlatne lopte, ali i legendarni Josip Skoblar, dobitnik Zlatne kopačke, zbog kojeg je filmska ekipa snimala i u Marseilleu. Uz njih, svoje priče ispričat će i srebrni i brončani reprezentativci Danijel Subašić, Šime Vrsaljko, Dominik Livaković, kao i miljenik navijača Dado Pršo. Svoja viđenja o zadarskom nogometnom čudu podijelit će i brojna druga poznata imena hrvatskog i europskog nogometa, dajući dodatnu težinu priči o uspjehu koji je nadmašio sva očekivanja.

Iza projekta stoji redatelj Tomislav Žaja, koji se već dokazao uspješnim sportskim dokumentarcima poput "Ivanove igre" i "Igrači vs Covid", realiziranima u suradnji s Uefom. Film nastaje pod pokroviteljstvom Grada Zadra, Zadarske županije te njihovih turističkih zajednica, s jasnim ciljem promocije cijele regije. Žaja ističe kako je ovo filmski dokument namijenjen sadašnjim i budućim generacijama, koji će Zadar i Hrvatsku predstaviti diljem svijeta putem televizija, streaming platformi i filmskih festivala. Iako točan datum premijere ostaje iznenađenje, planirana je za kraj 2026. godine kao veliki medijski događaj.

​- Ovaj filmski dokument za sadašnje i buduće generacije o legendarnim zadarskim nogometašima, osim što predstavlja sjajnu promociju hrvatskog sporta, ujedno će na najbolji mogući način promovirati grad Zadar, Zadarsku županiju i čitavu Hrvatsku. Film je namijenjen prikazivanju na televizijama, streaming platformama i sportskim filmskim festivalima diljem svijeta. Datum svečane premijere još uvijek želimo zadržati kao iznenađenje, ali vjerujemo kako će sama premijera, koja će biti veliki sportski i medijski događaj, obilježiti kraj ove godine - poručio je redatelj.