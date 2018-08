Snimio Rađa: Trenutak kada je u Srbiji zasvirala 'Lijepa naša'

U tri navrata ovi dečki pokazali su da imaju strahovita muda. To se ne može naučiti, s tim se rađaš. Vidjelo se na njima da su prijatelji i da ginu jedan za drugoga. Nitko od njih nije htio postati zvijezda, nego je svatko dočekao svojih pet minuta i to se isplatilo. Ovih dana zbog njih sam se isplakao od sreće kao rijetko kad, rekao je legendarni Dino Rađa nakon što je naša mlada košarkaška reprezentacija do 16 godina pobijedila favorizirane Španjolce i postala novi europski prvak.

Superklinci su u dramatičnom finalu u Novom Sadu u Srbiji pobijedili Španjolce nakon što su u polufinalu dotukli Francuze. Košarkaše je predvodio sjajni Roko Prkačin, sin legendarnog Nikše Prkačina, uz kojeg je bio i Ivan Perasović, sin Velimira Perasovića.

Dino Rađa kraj utakmice dočekao je tresući se, sa sklopljenim rukama pratio je zadnje napade, on i Stojko Vranković cijelo su vrijeme bili uz naše dečke. Tamo su, prilično nenametljivo, utakmice gledali i slavni očevi Velimir Perasović i Nikša Prkačin...

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska himna u Novom Sadu

Rađa je nakon utakmice održao emotivan govor na presici, a zatim je objavio i video himne na svojem službenom Facebook profilu.