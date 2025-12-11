Obavijesti

REPER U NOVOJ ULOZI

Snoop Dogg kao Coach Snopp. Postao je voditelj američke reprezentacije na ZOI u Milanu

Piše HINA,
Foto: Mike Blake

Snoop Dogg postaje "Coach Snoop"! Prvi počasni voditelj američke reprezentacije za Zimske igre u Milanu. Entuzijazam i smijeh već osvajaju sportaše

Reper i zabavljač, 54-godišnji Snoop Dogg imenovan je za počasnog voditelja američke reprezentacije za Zimske olimpijske i paraolimpijske igre koje će se sljedeće godine održati u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Ovo je prvi put kako se uvodi uloga počasnog voditelja, a iz Američkog olimpijskog i paraolimpijskog odbora (USOPC) objavili su kako će "Coach Snoop" biti dio "tima u pozadini" koji će pomagati sportašima osvajati medalje.

"Prave zvijezde su članovi američke momčadi, ja ću biti tamo samo kako bih navijao, podizao atmosferu i možda dobacio kakvu mudrost s ruba terena", objavio je Snoop.

- Istog trenutka kada se Snoop upoznao sa sportašima, došlo je do povezanosti, zbog obostranog poštovanja, istinskog interesa, ali i uz veliku dozu smijeha. Njegov entuzijazam za olimpijski i paraolimpijski pokret je zarazan i oduševljeni smo što mu i službeno možemo poželjeti dobrodošlicu u tim", kazala je izvršna direktorica USOPC-a Sarah Hirshland.

Snoop je i tijekom prošlogodišnjih Olimpijskih igara u Parizu podržavao veliki broj američkih sportaša, a bio je i dijelom ceremonije predaje olimpijske zastave njegovom Los Angelesu gdje će se održati Igre 2028.

"Istog trenutka kada sam stigao u Pariz osjetio sam dobrodošlicu u USOPC-ovu obitelj. Osjetio sam energiju, ponos i ljubav prema sportu koja ćini ovaj tim posebnim. Način na koji osoblje podiže sportaše, način na koji sportaši inspiriraju svijet oduševili su me od prvog dana", dodao je Snoop.

