Šok isključenje kraj Karlovca: 'Svinjo! Odi na Život na vagi'

Foto: NK Tuškani 2019 (ilustracija)

Nogometaš Mrežnice opleo je po svima i svakome koji su mu se našli na putu. Isključen je u 70. minuti zbog vrijeđanja protivničkog igrača, kojeg je nazvao "debelom svinjom" prema službenom zapisniku

U 11. kolu niželigaškog hrvatskog nogometa, Tuškani je ugostio i deklasirao Mrežnicu 5-0. Riječ je o drugoj županijskoj ligi Karlovac i utakmici koja, u većini slučajeva, ne bi privukla veći interes javnosti. Međutim, sudac ove utakmice unio je neke nevjerojatne opaske koje su postale viralne nakon utakmice.

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti, a nakon pola sata igre rezultat je već bio 3-0. Situacija je postala još kompliciranija za goste u 70. minuti utakmice, kada je, prema službenom zapisniku, igrač Mihael Katić s brojem 12 dobio crveni karton.

Ovaj je nogometaš opleo po svima i svakome koji su mu se našli na putu. Isključen je u 70. minuti zbog vrijeđanja protivničkog igrača, kojeg je nazvao "debelom svinjom" prema službenom zapisniku. Tu nije bio kraj, isti igrač je u nastavku svađe imao i pokoju riječ za jednog gledatelja, kojem je poručio da se prijavi u emisiju 'Život na vagi'.

Na red je došao i pomoćni sudac, kojem je nogometaš Mrežnice poručio "da ide u p***u materinu" prema službenom zapisniku. Zanimljivo, sudac utakmice evidentirao je da se igrač nakon "žute minute" svima ispričao i mirno napustio teren.

Foto: Screenshot

