Šok iz Austrije: Bivši dinamovac ipak ide na Svjetsko prvenstvo!

Dejan Ljubičić (28) dobio je neočekivani poziv u austrijsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva kao zamjena za ozlijeđenog Christopha Baumgartnera (26). Bivši igrač Dinama tako će prvi put od 2023. godine nastupiti za Austriju, i to na najvećoj pozornici svjetskog nogometa.

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Austrijski izbornik Ralph Ragnick odlučio se nakon nekoliko dana traženja za Ljubičićem, koji je proteklu polusezonu proveo u Schalkeu i pomogao njemačkom velikanu u povratku u Bundesligu nakon trogodišnjeg izbivanja.

Ljubičić je za Austriju debitirao 2021. godine i do 2023. skupio devet nastupa, no od tada nije dobivao pozive. Sada se vraća u velikom stilu, Mundijalom u Americi, gdje Austrija u skupini J igra protiv Argentine, Alžira i Jordana.