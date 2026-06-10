Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEOČEKIVAN POZIV

Šok iz Austrije: Bivši dinamovac ipak ide na Svjetsko prvenstvo!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Šok iz Austrije: Bivši dinamovac ipak ide na Svjetsko prvenstvo!
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dejan Ljubičić dobio je neočekivani poziv u austrijsku reprezentaciju kao zamjena za ozlijeđenog Christopha Baumgartnera uoči Svjetskog prvenstva

Admiral

Dejan Ljubičić (28) dobio je neočekivani poziv u austrijsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva kao zamjena za ozlijeđenog Christopha Baumgartnera (26). Bivši igrač Dinama tako će prvi put od 2023. godine nastupiti za Austriju, i to na najvećoj pozornici svjetskog nogometa.

POGLEDAJTE GALERIJU:

77
Foto: Booking.com

Austrijski izbornik Ralph Ragnick odlučio se nakon nekoliko dana traženja za Ljubičićem, koji je proteklu polusezonu proveo u Schalkeu i pomogao njemačkom velikanu u povratku u Bundesligu nakon trogodišnjeg izbivanja.

Ljubičić je za Austriju debitirao 2021. godine i do 2023. skupio devet nastupa, no od tada nije dobivao pozive. Sada se vraća u velikom stilu, Mundijalom u Americi, gdje Austrija u skupini J igra protiv Argentine, Alžira i Jordana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo na probu pozvao napadača iz 3. NL
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo na probu pozvao napadača iz 3. NL

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Sigurdsson s djevojkom gledao dramu u Zadru. S njom je izmjenjivao nježnosti na Euru
VELIKA LJUBAV

FOTO Sigurdsson s djevojkom gledao dramu u Zadru. S njom je izmjenjivao nježnosti na Euru

Sigurðsson je u Zadru imao i poseban motiv. U gradu ima kuću, a Zadrani su ga nakon velikih uspjeha s hrvatskom rukometnom reprezentacijom dočekali na lijep način
FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza
SMANJILI SU CIJENU

FOTO Vila Duje Ćalete-Cara i dalje na prodaju. Pogledajte kako izgleda, pršti od luksuza

Već smo objavili u travnju kako poznati nogometaš prodaje modernu dvokatnicu od 272 kvadrata kod Šibenika. Vila je i dalje na oglasnicima na prodaju, ali s prvotne cijene od preko 2,1 milijuna eura, smanjena je na 1,6 milijuna u kolovozu prošle godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026