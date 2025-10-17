Demosthenous se zalagao za reforme u ciparskom nogometu i bio je oštar kritičar rada Saveza. Bio je vlasnik prvoligaša Arisa iz Limassola, a kasnije i Karmiotissa
STAVROS DEMOSTHENOUS
Šok na Cipru: Ubijen kritičar Saveza i nogometni djelatnik!
Čitanje članka: < 1 min
Ciparski nogometni djelatnik i poduzetnik Stavros Demosthenous ubijen je na autocesti u Limassolu. Na njega je nepoznati napadač na motociklu otvorio vatru i unatoč brzoj reakciji hitnih službi, nije mu bilo spasa.
Prema policijskim informacijama, napad se dogodio neposredno prije 10 sati, a Demosthenous je bio u automobilu Rolls-Royce dok se ubojstvo dogodilo. Motiv napada zasad nije poznat.
Demosthenous se zalagao za reforme u ciparskom nogometu i bio je oštar kritičar rada Saveza. Bio je vlasnik prvoligaša Arisa iz Limassola, a kasnije i Karmiotissa.
Zbog njegove smrti otkazane su današnje utakmice ciparskog prvenstva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku