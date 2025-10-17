Obavijesti

STAVROS DEMOSTHENOUS

Šok na Cipru: Ubijen kritičar Saveza i nogometni djelatnik!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Demosthenous se zalagao za reforme u ciparskom nogometu i bio je oštar kritičar rada Saveza. Bio je vlasnik prvoligaša Arisa iz Limassola, a kasnije i Karmiotissa

Ciparski nogometni djelatnik i poduzetnik Stavros Demosthenous ubijen je na autocesti u Limassolu. Na njega je nepoznati napadač na motociklu otvorio vatru i unatoč brzoj reakciji hitnih službi, nije mu bilo spasa. 

Prema policijskim informacijama, napad se dogodio neposredno prije 10 sati, a Demosthenous je bio u automobilu Rolls-Royce dok se ubojstvo dogodilo. Motiv napada zasad nije poznat. 

Demosthenous se zalagao za reforme u ciparskom nogometu i bio je oštar kritičar rada Saveza. Bio je vlasnik prvoligaša Arisa iz Limassola, a kasnije i Karmiotissa. 

Zbog njegove smrti otkazane su današnje utakmice ciparskog prvenstva. 

